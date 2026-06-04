Calienta menos que sol de invierno: en Portugal no pescan a Chile para el amistoso

Los medios portugueses no han escrito ni una línea de los jugadores o el entrenador de la selección chilena.

La selección chilena enfrentará este sábado a Portugal en Lisboa, en lo que será el ensayo general de los lusos de cara al Mundial, en el que deben enfrentar a Congo (17 de junio), Uzbekistán (23 de junio) y Colombia (29 de junio).

A pesar de que hay ilusión en conseguir la primera Copa del Mundo en la historia, no prende el amistoso en que enfrentarán a la Roja.

Al punto que los medios deportivos de ese país están más preocupados de la llegada de José Mourinho al Real Madrid y los refuerzos de Benfica para la próxima temporada.

Cero importancia por el amistoso Portugal-Chile

Por ejemplo el diario “A Bola” no ha escrito ni una línea de la selección de Nicolás Córdova. Más importancia le dieron a la “Cambiatón” que se hizo en La Florida para intercambiar “cromos”.

Chile se prepara para jugar ante Portugal

También han destacado que se canceló en España el partido ante el Congo por el virus del ébola. Pero de los jugadores de Chile, ni pío han señalado.

Publicidad

Publicidad

Parecido es lo que ocurre con otro periódico deportivo como Récord, que le dan más énfasis al mercado del Sporting de Lisboa que a la Roja.

ver también “Mientras en la tele hablan”: Revelan la condición para que José Mourinho vuelva a dirigir el Real Madrid

De hecho, la única noticia sobre el amistoso contra Chile es que el italiano Luca Zufferli será el árbitro del partido, mientras que en el VAR estará su compatriota Rosario Abisso.

Figuras, el entrenador o el nivel actual de la selección chilena no les importa absolutamente nada. Ni las declaraciones que han hecho los jugadores. Un reflejo del nivel actual del fútbol nacional.

Publicidad