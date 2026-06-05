El técnico azul se refirió a la planificación de cara a la segunda rueda y entregó pistas sobre el trabajo que realiza el club para fortalecer al equipo.

Con la apertura de un nuevo mercado de fichajes, los clubes ya comienzan a planificar refuerzos para afrontar la segunda rueda de la temporada. Uno de ellos es Universidad de Chile, donde el técnico Fernando Gago se refirió a las posiciones que buscarán potenciar de cara al segundo semestre.

El conjunto azul no ha logrado cumplir con las expectativas en la primera parte del año y actualmente se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones, lejos de los puestos de clasificación a competiciones internacionales, situación que quieren revertir en la segunda rueda.

El mercado de fichajes que prepara Universidad de Chile

En conferencia de prensa, Gago habló sobre la próxima ventana de transferencias donde señaló: “Todo mercado de pases tiene un cierto análisis, de lo que creemos que pueda pasar y de las posibilidades del mercado”.

“Es el trabajo del día a día, en los puestos, no es solo un puesto, a veces es la oportunidad del mercado que te hace pensar en otro jugador que hace cambiar los planes, entonces vamos a trabajar en buscar los mejores refuerzos para hacer crecer al equipo”.

El DT de los azules habló sobre el mercado de fichajes/Photosport

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Asimismo, se refirió a los objetivos del club para esta temporada. Sin competencia internacional en el calendario, las metas de los azules están centradas en los torneos locales, donde actualmente no depende de sí misma para avanzar en la Copa de la Liga.

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“Yo me han escuchado hablar de estas situaciones lo he vivido en lo personal en un montón de cosas, en futbol todos jugamos para ganar, pero es una competencia, el objetivo lo tenemos claro desde que llegue que es competir en todos los torneos y a partir de eso los objetivos son claro”.

Añadiendo: “Si no se cumplen serán no cumplidos, pero trabajamos, insistimos en cada partido que cada partido es una revancha. No nos quedamos con lo bueno y con lo malo, creo en intentar para que el equipo tenga su rendimiento máximo”.