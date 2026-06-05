El entrenador argentino rompió el silencio sobre el opaco presente del '10' azul y dejó una llamativa frase que sembró la duda.

La actual temporada no está siendo de las mejores para el volante Lucas Assadi. Lejos de su nivel más fuerte, es objeto de reclamos por parte de sus compañeros en Universidad de Chile y por su propio entrenador, el argentino Fernando Gago.

De hecho, el periodista Marcelo Díaz reveló en TNT Sports que en el último juego ante Concepción“vi muchas manifestaciones de molestia con el jugador” y que “en varios situaciones, en el retroceso o en la toma de decisiones, no sé si no le gusta, o siente que puede dar mucho más y no lo está dando”.

“Me di cuenta que cada vez que tomaba la pelota, había una manifestación distinta a la que tiene con otros jugadores“, reveló el comunicador que en conferencia de prensa previa al duelo con Audax Italiano por Copa de la Liga, le volvió a preguntar a Gago por Assadi.

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La llamativa frase de Gago sobre Assadi en la U

El reportero abordó al técnico azul y le indicó que “en todas las conferencias se le pregunta por Lucas Assadi, siendo que él es el proyecto más exportable que tiene Universidad de Chile”, para luego preguntarle por cuál es su responsabilidad en esta actualidad.

En un tono que llamó poderosamente la atención, Gago primero asume que “es mi responsabilidad toda“, para luego apuntar que “si el futbolista no rinde y juega mal es responsabilidad del entrenador, y si juega bien es responsabilidad del jugador”.

“Nosotros trabajamos para sacar el mejor rendimiento del futbolista”, cerró de forma concisa su respuesta el entrenador, quien probó al ’10’ como hombre de ataque junto a Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero para el duelo del domingo en Ñuñoa.

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Los números del ’10’ en 2026

Entre Liga de Primera y Copa de la Liga, Lucas Assadi registra un total de 615 minutos en 13 juegos, donde no anotó goles mas suma dos asistencias.

En síntesis

Fernando Gago asumió toda la responsabilidad por el rendimiento de Lucas Assadi

“Si el futbolista no rinde y juega mal es responsabilidad del entrenador”, afirmó el argentino

Pese a las críticas, el DT probó al ’10’ como titular junto a Eduardo Vargas y Maxi Guerrero para el próximo partido.

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