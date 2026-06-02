El técnico de los azules explotó por el juego del volante ante Concepción, lo que fue revelado por un protagonista al lado de la cancha.

El clima interno en Universidad de Chile quedó calienta pese a la última victoria por 2-1 ante Deportes Concepción por la Liga de Primera, donde no quedaron para nada contentos.

Con peleas de los jugadores dentro de la cancha y el técnico Fernando Gago sufriendo dolores de cabeza por varias jugadas, hubo un momento que marcó su partido.

Algo que reveló el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, en el programa “Pelota Parada”, donde deja en claro que hubo una molestia del técnico argentino con Lucas Assadi.

Fernando Gago se molestó con Lucas Assadi en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Gago le hizo saber su enojo a Assadi en U de Chile

El periodista contó detalles que puede observar a la orilla de la cancha del Estadio Nacional, que marcó un poco la relación que tiene Fernando Gago con Lucas Assadi en Universidad de Chile.

“Lo de Lucas Assadi, y estando el otro día al borde de la cancha, vi muchas manifestaciones de molestia con Assadi por parte de Gago”, explicó en primera instancia.

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El volante ingresó en el segundo tiempo, tras el empate transitorio de Concepción, en compañía de Javier Altamirano, pero no pudo tener su mejor desempeño.

“En varios situaciones, en el retroceso o en la toma de decisiones, no sé si no le gusta, o siente que puede dar mucho más y no lo está dando, pero me di cuenta que cada vez que tomaba la pelota, había una manifestación distinta a la que tiene con otros jugadores”, explicó.

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Revisa el compacto del partido de U de Chile:

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