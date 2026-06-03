El portero de la UC fue sancionado con tres partidos, donde dejará con una gran baja a su equipo en la Liga de Primera.

El Tribunal de Disciplina castigó gravemente a los mocheros del clásico en que Colo Colo venció por 2-1 a Universidad Católica, disputado en el estadio Claro Arena, por la Liga de Primera 2026.

Esto, porque al final del partido se fueron a los golpes los jugadores y el árbitro José Cabero denunció a Joaquín Sosa y Joaquín Méndez en los albos, además de Daniel González y Vicente Bernedo en los locales.

El más afectado por la sentencia del Tribunal fue el portero de la UC, porque recibió tres fechas de castigo, por lo que será una durísima baja en los duelos que vienen en la Liga de Primera.

Vicente Bernedo tuvo que ser separado en el clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Bernedo fuera en los próximos tres partidos de la UC

Universidad Católica está en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026 con 23 puntos, 10 menos de los que tiene Colo Colo en el primer lugar de la clasificación.

En ese sentido, la UC sabe que debe hacer una segunda parte impecable para poder dar caza a los albos, aunque ahora deberá lamentar la ausencia de Vicente Bernedo.

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Esto, porque luego del castigo de tres fechas para el arquero Bernedo, estará ausente ante Universidad de Concepción, Deportes La Serena y Deportes Concepción.

Una drástica medida que hará que tome protagonismo Darío Melo, el portero suplente que tiene la UC, en partidos importantes que pueden definir la lucha por el título.

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Mira el video de Vicente Bernedo: