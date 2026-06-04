“Con cinco kilos menos”: La positiva noticia que recibe Ivo Basay para lograr salvación en Primera B

El DT de Rangers recalcó que el primer refuerzo Iván Rozas está en perfecta condición física y confesó que habrá una plaza más para refuerzos.

Rangers de Talca enfrenta un momento crítico en la Primera B. Tras 14 fechas, solo acumula tres unidades y es colista absoluto, por lo que corre riesgo de perder la categoría.

Por lo mismo, la dirigencia del rojinegro ya empieza a mover las fichas para concretar la operación salvación. El primer paso fue la llegada de Ivo Basay.

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Ahora para cerrar la primera rueda se concretó un aforo de 10 mil personas para hacer valer la localía y quedarse con los tres puntos ante Deportes Santa Cruz.

“Está hinchada ha estado siempre apoyando. Nosotros tenemos una responsabilidad importante dentro de la cancha. Tenemos una mochila importante que cargar”, recalcó Ivo Basay en la conferencia previa al duelo de este sábado en el Estadio Fiscal de Talca.

“Cinco kilos menos”: El refuerzo que sorprende a Ivo Basay

Pero más allá del duelo ante Santa Cruz, en Rangers ya se prepara el mercado de fichajes. La primera contratación es Iván Rozas que llegó proveniente de Antofagasta.

El volante ha sorprendido con su condición física, lo que destacó el propio Ivo Basay quien ya lo tuvo anteriormente en Copiapó.

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Iván Rozas ya está entrenando con Rangers y cuenta los días para debutar por el rojinegro.

“Ya está entrenando con nosotros Iván Rozas, que lo tuve en Copiapó. Ahora viene con cinco kilos menos, está para ponerse la camiseta y jugar con el plantel”, enfatizó. Aunque su debut sería recién en la segunda vuelta.

Pero a su vez, la otra importante noticia que recibió Rangers está enfocada en que logró habilitar un nuevo cupo de contrataciones tras documentar la licencia médica de Javier Araya.

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“Se abrió una posibilidad de un cuarto refuerzo. Estamos tratando de que el filtro sea lo mejor posible. El tema ahora es encontrar quién quiera venir en este momento”, expresó Basay.

Entre las zonas que tienen prioridad son defensa y delanteros. Por lo que se esperan novedades. Aunque los que lleguen tendrán que asumir de inmediato la rigurosidad del momento que enfrenta Rangers.

“No habrá vacaciones ni nada. Se va a parar el fútbol, pero vamos a seguir trabajando para lograr nuestro objetivo”, sentenció Basay.

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