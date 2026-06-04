El estratego de Rangers de Talca felicitó a Diego Arias, autor de 14 tantos en 14 partidos por la Liga de Primera. "Todo lo que toca, va al arco", apuntó el Hueso.

Ivo Basay sabe perfectamente que Rangers tiene una misión muy difícil en la Primera B: necesita salir del último lugar, donde está con apenas tres puntos al cabo de casi toda la rueda inicial. Por la 15° fecha del certamen, los Piducanos recibirán a Deportes Santa Cruz.

El penúltimo equipo ubicado, aunque tiene sólo seis unidades más que los talquinos. De todas formas, el cuadro santacruzano cuenta con el temible goleador de la Liga de Ascenso 2026: Diego Arias, autor de 14 goles en 14 encuentros.

“Veo todos los partidos. No tiene nada que ver con Rangers. Trato de ver todos los partidos de la B y la A. Me encanta el fútbol y estar mirando”, introdujo el Hueso Basay cuando le consultaron por el atacante surgido en las inferiores de Deportes Temuco.

Ivo Basay tiene bien visto a Diego Arias. (Alex Diaz/Photosport).

Un delantero que recién en esta campaña mostró números de artillero temible. Antes de eso, nunca había superado los tres tantos ligueros. “Viene dulce. Muy dulce. Todo lo que toca, va al arco”, reconoció Basay, quien fue un insigne goleador del fútbol chileno.

Jugó en Magallanes, Colo Colo y varios clubes extranjeros: Necaxa de México, Stade de Reims en Francia e incluso un paso por Boca Juniors de Argentina. “Santa Cruz tiene una ventaja que otros equipos no tienen. Pero lo hemos visto e intentaremos controlarlo”, expuso el Hueso Basay sobre Diego Arias.

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Ivo Basay levanta a Rangers para salir del fondo en la Primera B

Rangers de Talca sólo registra un trío de empates en la Primera B e Ivo Basay hace todos los esfuerzos para conseguir el primer triunfo en la campaña. “El plantel está bien. De hecho, creo que en Calama no perdimos por lo físico”, reconoció el DT rojinegro sobre la caída frente a Cobreloa.

“Equiparamos bastante eso. Son errores evitables. Cuando te meten un enganche y te sientan, se producen jugadas muy claras. Es mérito del rival, tampoco se los vamos a sacar. Pero los dos goles eran evitables”, repasó Basay ante el doblete de Álvaro Delgado para los Zorros del Desierto.

Ivo Basay en el estadio Zorros del Desierto. (Pedro Tapia/Photosport).

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Así las cosas, el Hueso dejó un mensaje de aliento a sus pupilos. “Debemos tener conciencia de que cuando cometamos menos errores, incrementemos el ritmo físico vamos a poder competir mucho más fuerte”, cerró Ivo Basay, quien tiene confianza en salir por fin de este pozo.

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¿Cuándo juega Rangers vs Santa Cruz en la fecha 15?

Rangers de Talca recibirá a Deportes Santa Cruz en la fecha 15 de la Primera B: el partido se jugará el sábado 6 de junio a contar de las 20:30 horas en el estadio Iván Azócar Bernales.

Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Rangers es el colista de la tabla de posiciones en la Liga de Ascenso 2026 con apenas tres puntos al cabo de 14 partidos.

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