Es colista en la Primera B y ahora reciben dura advertencia: “Que jueguen los que quieren correr”

Ivo Basay agarró el fierro caliente que representa Rangers de Talca y desde la dirigencia recalcaron que se debe luchar hasta el final.

Rangers de Talca enfrenta un complejo escenario en la Primera B. El rojinegro suma solo tres unidades en 14 fechas disputadas y se ubica último en la tabla. Por lo que corre el riesgo de perder la categoría.

Ivo Basay asumió el difícil desafío para remontar este momento, pero ni el debut lo salvó. Ante Cobreloa se sumó una nueva derrota por 2-0 con doblete de Álvaro Delgado que solo confirmó los problemas que tiene el equipo de la séptima región.

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Lo que fue destacado por la dirigencia de Rangers, que mandó potente recado a Basay en este complejo momento. “El profe tiene que jugar con los que quieran correr”, lanzó fuerte y claro Fabián Jaque.

El dirigente y accionista recalcó que el respaldo está sobre el DT, pero que tiene que empezar a mover el equipo de cara a la segunda parte del año. En especial porque se acorta el margen de error y las próximas fechas no se pueden repetir las mismas equivocaciones.

“Hoy el fútbol se gana con los que más meten. En eso estamos al debe. Ha salido mucha gente, tenemos que sumar y que jueguen los que quieran correr”, recalcó.

¿Cuándo juega Rangers de Talca por la Primera B?

El elenco de Rangers vuelve a jugar este sábado 6 de junio cuando reciba a Santa Cruz, el único equipo que tiene de momento para alcanzar, y que acumula 9 unidades en la Primera B.

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Tras la fecha 14, así está la tabla de la Primera B

Tras ello, se empezará a full con la negociación de nuevos refuerzos. De momento ya está confirmado Iván Rozas y Fabián Marzuca como gerente deportivo. Sin embargo, se espera la llegada de al menos dos delanteros y un central para lograr la “operación salvación”.

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