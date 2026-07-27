“Se arriesga mucho”: Grave lesión abre nuevo dilema en Rangers en la Primera B

Ivo Basay abordó la lesión del portero Gamonal y que estará varios meses fuera de la cancha: ¿El quinto refuerzo en qué posición será?

Rangers de Talca sufrió en su retorno a la Primera B. El elenco dirigido por Ivo Basay no logró sumar de a tres como dueño de casa y terminó repartiendo unidades ante Deportes Copiapó.

Pese a tener el dominio del balón y las principales ocasiones de peligro, el cuadro rojinegro sigue como colista absoluto con cuatro unidades en 16 partidos disputados.

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“Hicimos un gran partido, pero la falta de gol afectó. Había que poner un poco más de calma en la definición. Pero los jugadores se van con la tranquilidad de que el equipo cambió muchísimo”, recalcó Ivo Basay post pitazo final en el Estadio Fiscal de Talca.

Sin embargo, la jornada quedó opacada con la lesión en el último minuto de José Luis Gamonal. El portero fue a buscar un balón al suelo y de inmediato sintió un fuerte dolor en su pierna izquierda.

El nacido en Temuco no pudo seguir en cancha y en su lugar ingresó Cristian Campestrini. Pero tras ello se confirmó lo peor. Así lo informó Séptima Pasión”, donde se detalló que Gamonal sufrió la rotura parcial del talón de Aquiles.

Lo que abordó Basay de inmediato en conferencia de prensa. “En estos momentos tenemos que traer un arquero. No tenemos arquero suplente. Al tener solo un arquero se arriesga mucho”, aseguró sobre la situación del “Meme”.

Ante la magnitud de dicha lesión y por los meses que tendrá Gamonal de recuperación, se abre la opción de que Rangers pueda sumar un nuevo jugador.

Pero Basay también abordó la opción de que este “refuerzo” no sea tan solo en el arco. Lo que podría ser clave para seguir potenciando el equipo.

“Vamos a tener que conversarlo con la gerencia y directiva para ver cuáles son las mejores alternativas. Pueden aparecer opciones. Pero tenemos que conversarlo primero”, complementó el estratega.

¿Cuándo vuelve a jugar Rangers?

El elenco del Maule da vuelta la página y ahora en la fecha 17° debe visitar a San Luis de Humberto Suazo. Elenco que viene de vencer a Curicó Unido y ahora es cuarto en la tabla general.

Por lo mismo, el partido será más que especial para Rangers ya que sigue sin margen de error y es obligación sumar el próximo viernes 31 de julio para empezar a soñar con la remontada.

“Tuvimos ocasiones claras y nos vamos con esa amargura. Tenemos una semana corta y tenemos que preparar de la mejor forma ese partido. Jugamos contra un muy buen equipo, pero iremos a buscar un buen resultado. Es una final, y todas los partidos que vienen serán así ”, sentenció Basay.