Pese a no marcar, Junior Arias sacó cuentas alegres tras al amargo empate ante Deportes Copiapó y que los mantiene como colistas de la división.

Rangers de Talca sigue como colista de la Primera B. El elenco de Ivo Basay dominó ante Deportes Copiapó, pero la pelota simplemente no quiso entrar en el arco rival.

Así lo lamentó el nuevo refuerzo Junior Arias y que tuvo las ocasiones más claras para lograr el triunfo. El delantero en el primer tiempo trató de abrir el marcador con zurdazo al ángulo, pero su remate impactó en el vertical derecho.

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Luego en el complemento aprovechó los espacios y llegó perfilado para su pierna diestra en plena área de Copiapó. Pero ahora su remate se fue sobre el travesaño y terminó firmando el 0-0 en el Estadio Fiscal de Talca.

Sin embargo, el ariete que llegó este segundo semestre recalcó que se mantiene la ilusión por la remontada. Lo que ya se empezó a demostrar con el cambio de chip de este domingo.

“Nos vamos con sensaciones raras. Fuimos recontra superiores. Era un partido recontraganable. Fuimos muy superiores. Pero hay que hacer los goles. Tuvimos oportunidades y no quiso entrar”, indicó a Pasión por los deportes.

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“Por lo menos descontamos un punto. Lo importante es tener chances, no bajar los brazos y en algún momento la pelota va a entrar. Hoy pegó en el palo y salió. Hay que seguir trabajando para que pegue en el palo y entre”, sentenció confiado en revertir está compleja situación en la tabla.

¿Cuándo vuelve a jugar Rangers de Talca?

Ahora el equipo de Ivo Basay se mentaliza en lo que será la próxima fecha por la Primera B. Rangers de Talca será visitante ante San Luis de Humberto Suazo. Partido que está programado para el viernes 31 de julio a las 18:00 horas.

Cabe consignar que el rojinegro tiene cuatro unidades en 16 partidos disputados. Pero ahora está a ocho de Santa Cruz (12) y a 12 de Unión San Felipe (16), equipos que son sus más cercanos y que en está reciente feche cayeron ante Cobreloa y Santiago Wanderers respectivamente.