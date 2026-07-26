Rodolfo González revela la ilusión que hay en Calama para un regreso a Primera, pero llama a mantener la humildad e ir partido a partido.

Cobreloa se sigue afianzando en lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera B, donde en la jornada del sábado se impuso por 4-2 ante Deportes Santa Cruz.

Si bien Santiago Wanderers había metido presión en la parte alta, luego de derrotar por 2-0 a Unión San Felipe, los loínos retomaron su liderazgo y se ilusionan con un regreso a Primera.

Por lo mismo, fue Rodolfo González, el capitán de Cobreloa quien sacó la voz y asegura que el plantel tiene unas ansias de poder darle una alegría a la gente en Calama.

“Hoy día hablábamos con los muchachos, que nuevamente se siente ese cosquilleo de volver a competir en nuestro campeonato, que que la consigna es ser campeón y creo que el grupo está convencido de esto”, explicó en declaraciones a radio El Loa en el programa “Zona de Gigantes”.

Cobreloa se hace fuerte en Calama. Foto: Pedro Tapia/Photosport

Mantener la humildad: el lema de Cobreloa para volver a Primera

El mismo González además destaca la forma que buscan afrontar la etapa decisiva del torneo, donde ahora en lo más alto cargan con una tremenda responsabilidad.

“Sí, pero este es un grupo súper humilde, la verdad, súper humilde, y sabe que esto es partido a partido y, y bueno, tenemos que seguir trabajando para seguir cumpliendo los objetivos”, detalló.

Por lo mismo, entiende que todos los equipos se van a jugar la vida para bajarlos desde lo más alto de la tabla de posiciones, por lo que deben estar concentrados en la lucha.

“Los rivales ya te conocen, ya saben cómo juegas. Pero lo importante es que hoy día nos pudimos hacer fuertes nuevamente de local, que es una consigna que nos hemos propuesto y bueno, ahora tenemos partido de visita. Prepararnos bien, a disfrutar de este triunfo y ya el lunes seguramente a pensar en lo que viene”, finalizó.

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