Peor que circo pobre: La grave denuncia del Sifup que remece la Primera B

El Sindicato de Jugadores acusó la grave negligencia que se registró en el partido entre Rangers y Copiapó ante la falta de especialistas de la salud.

Tras la suspensión por el frente de mal tiempo, la Primera B al fin retomó la actividad y comenzó la segunda rueda del campeonato.

Sin embargo, el esperado regreso a las canchas estuvo empañado por una polémica situación y que fue denunciada por el Sifup.

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Esto porque en el partido entre Rangers de Talca y Deportes Copiapó, el delantero Ignacio Mesías tuvo un fuerte choque de cabezas con el portero Nicolas Temperini.

Producto del impacto, ambos jugadores cayeron al suelo y de inmediato se pidió asistencia médica. Pero esto solo reveló una situación peor que circo pobre.

La denuncia del Sifup por grave negligencia en la Primera B

La denuncia del Sifup tiene relación con la negligencia médica que sufrió el portero de Deportes Copiapó. Ante la emergencia, solo asistió un médico al portero.

Pero para apurar la atención, se sumó Marcelo Filla, que con tijera en mano ayudó cortando parte del vendaje que recibió el guardamenta.

Sifup denunció que jugador de Copiapó atendió a su colega por grave herida.

“Los procedimientos deben ser realizados por personal de salud capacitado, con los protocolos y las condiciones adecuadas para resguardar su salud. Un futbolista jamás debe cumplir esa función o prestar asistencia”, recalcó el Sifup.

“La salud de los futbolistas exige profesionalismo, recursos y protocolos claros”, agregaron exigiendo urgencia para la implementación de protocolo en este tipo de instancias.