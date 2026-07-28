“Lo veníamos esperando”: Gustavo Gotti sorprende a Cobreloa y recibe la nacionalidad chilena

Cobreloa sumó un importante triunfo ante Deportes Santa Cruz y sigue como líder de la Primera B. El elenco dirigido por César Bravo superó por 4-2 a los albiazules y se alza como puntero con 32 unidades.
Lo que celebró el adiestrador Bravo, ya que saca tres puntos de ventaja sobre Santiago Wanderers en la lucha por el ascenso directo.
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“Fue un buen triunfo. Logramos concretar en el momento preciso. Hay cosas que mejorar, ahora estamos en posición de avanzada y queremos seguir así”, confesó tras el pitazo final a TNT Sports.
Pero la alegría fue doble ya que tras ello, se conoció la positiva noticia de Gustavo Gotti. Esto porque el delantero de 32 años recibió finalmente la nacionalidad chilena.
Gustavo Gotti recibe la nacionalidad chilena: así lo celebró Cobreloa
El delantero militó por O’Higgins, Rangers, Temuco, Fernández Vial y Santa Cruz. Pero en Cobreloa encontró su lugar en Chile y es donde acumula 95 partidos oficiales y 44 goles.
Campaña que este 2026 se hace más que especial para Gustavo Gotti al recibir la nacionalidad chilena. “Contento de que salió, así que nos sumamos a ser parte de Chile. Lo veníamos esperando ya hace un tiempo, estoy muy agradecido a este país”, recalcó a Calama en Línea.
Por lo que ahora Gotti le da un alivio al cuadro loíno que libera un cupo de extranjeros en la plantilla. Lo que fue celebrado a lo grande por Cobreloa, y que ante Santa Cruz se anotó con doblete.
“¡SIRVAN LA CAZUELA Y CALIENTEN LAS EMPANADAS!”, indicaron en sus redes sociales. Incluso advirtieron que “ahora los goles vienen con empanada y pebre incluido”. Lo que complementaron con una postal del delantero con la vestimenta de huaso y bailando cueca.