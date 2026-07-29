El retorno del goleador en enero de 2014 al Cacique fue sacado a colación por el timonel de Blanco y Negro ante una iniciativa que tuvo el enganche chileno de Vélez Sarsfield en Argentina.

El nombre de Esteban Paredes en Colo Colo no necesita presentación y el presidente de Blanco y Negro lo usó cuando le hicieron valorar el gesto de Diego Valdés en este mercado invernal de fichajes. La última información en torno al volante ofensivo de Vélez Sarsfield habla de muchos deseos de llegar al Cacique.

Al punto que pretende renunciar a una cuantiosa deuda que el Fortín tiene con él. Una cuestión que a Mosa parece no ablandarle mucho el corazón. “Lo de Valdés va por ahí también. Todos tienen muchas ganas de venir a Colo Colo, pero de él no puedo hablar nada”, aseguró el timonel de Blanco y Negro.

“Tiene contrato con Vélez Sarsfield, no me refiero a jugadores con contrato en otros clubes”, agregó Mosa. Hace algunas semanas se reveló que el plan de los albos es que Valdés consiga la libertad de acción. Y, recién entonces, activar las negociaciones con él.

Diego Valdés no tiene ganas de seguir en Vélez. (Getty).

Ante el dinero resignado por el jugador surgido en las inferiores de Audax Italiano, Mosa recordó a uno de los máximos ídolos históricos del Cacique. “Me alegro mucho, muestra la disposición y ganas que tiene de venir. Pero no ha sido el único jugador que ha dejado plata por venir a Colo Colo”, lanzó el directivo.

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Mosa saca el retorno de Paredes a Colo Colo en 2014 por el gesto de Diego Valdés

Fue entonces que Aníbal Mosa revivió la vuelta de Esteban Paredes a Colo Colo para dar a entender que la iniciativa de Diego Valdés no es tan novedosa. Al menos no para él, quien era miembro del directorio de Blanco y Negro presidido por Arturo Salah en aquel entonces.

Así fue la presentación de Paredes en Colo Colo en enero de 2014. (Andrés Piña/Photosport).

“Paredes renunció a una plata del Querétaro, agarró las maletas y se vino para acá. La disposición y las ganas es lo que más importa”, manifestó Mosa en ese fichaje que marcó la antesala a un semestre que significó la esquiva estrella 30 para el equipo albo que dirigía Héctor Tapia.

De todos modos, el timonel de ByN mostró gratitud. “Lo agradecemos. Se tienen que conjugar varias cosas para que se produzca algo, no sólo una parte”, sentenció Mosa. Vale decir, todavía queda mucho camino para cumplirle a Ortiz con el enganche que dirigió en el América de México.