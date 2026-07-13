La dirigencia de Blanco y Negro pretende que el volante rescinda su contrato con el "Fortín" para así no gastar lo que pidan en Argentina.

Comienza a correr el tiempo para Colo Colo. A partir de ahora tiene exactamente un mes para poder concretar el fichaje del volante Diego Valdés o de algún otro futbolista para reforzar su plantel con miras al segundo semestre.

El tema es que el plan que tenían tanto Blanco y Negro como el entrenador Fernando Ortiz para tener a sus fichajes en la intertemporada en Colombia no les resultó y deberán acelerar si quieren cumplir con las exigencias del DT argentino.

Entre tantos rumores de mercado, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa reveló la estrategia que busca utilizar Colo Colo para firmar a Diego Valdés, la cual consta de no pagarle un peso a Vélez Sarsfield, club dueño del pase del ’10’.

ver también Diego Valdés a Colo Colo: cuentan nuevos detalles sobre el inminente traspaso con Vélez

El plan de Colo Colo para firmar a Diego Valdés

Si tomamos en cuenta que el contrato del ex América con el Fortín se extiende hasta diciembre del 2027, desde Blanco y Negro persuaden para que el seleccionado nacional rescinda su vínculo con el club argentino, y así pueda aterrizar en Macul como “agente libre”.

“Colo Colo trabaja fórmulas para fichar a Diego Valdés. La dirigencia de Blanco y Negro manifestó la intención de contratarlo como jugador libre. Hasta hoy no ha presentado ninguna propuesta a Vélez Sarsfield”, reveló el reportero de la emisora.

El tema es que actualmente el cuadro trasandino tiene una deuda salarial con el chileno, lo que podría facilitar la negociación para la rescisión del contrato, a lo que se suma la decisión del técnico Guillermo Barros Schelotto de no contar con él para este segundo semestre.

Tweet placeholder

Los números del ’10’ en 2026

Durante el primer semestre con Vélez Sarsfield, Diego Valdés disputó entre el Torneo Apertura y Copa Argentina un total de 699 minutos en 15 juegos, donde registró un gol y cinco asistencias.

En síntesis