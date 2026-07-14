Los albos buscan la contratación del volante ofensivo, sin embargo, las negociaciones con Vélez Sarsfield no avanzan.

Colo Colo escapó de Santiago justo en la semana que se espera que lleguen las lluvias y realiza una intertemporada en Colombia, donde tendrá un partido amistoso ante Millonarios en Bogotá.

Los albos son los absolutos líderes de la Liga de Primera, sin embargo, no se confían y el entrenador Fernando Ortiz pidió fichajes de calidad para el cierre de la temporada.

Blanco y Negro está buscando darle en el gusto al estratega, que quiere un arquero, un volante ofensivo y un punteros. Ya hay tratativas, aunque las respuestas no han sido positivas.

ver también A Marcelo Ramírez le hace ruido el posible regreso de Jordhy Thompson a Colo Colo: “No está bien”

En Argentina dicen que Vélez no aceptó la oferta de Colo Colo por Diego Valdés

El jugador escogido para reforzar la zona media ofensiva es Diego Valdés, y desde Argentina afirman que Colo Colo ya hizo una propuesta formal por el jugador de Vélez Sarsfield.

El Tano quiere al 10 formado en Audax Italiano para pelear el puesto con Claudio Aquino, futbolista al que ya conoce, puesto que lo dirigió en América de México y bajo su tutela brilló en la Liga MX.

Colo Colo negocia con Diego Valdés. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

El periodista argentino Germán García Grova, especialista en fichajes, señaló que Colo Colo hizo una llegar a Vélez por Valdés, no obstante, la oferta chileno se quedó corta y no fue aceptada por la tienda transandina.

Colo Colo seguirá conversando con Diego Valdés y su círculo íntimo, para destrabar la situación y que se ponga la camiseta alba en el segundo semestre.

En síntesis

Colo Colo realiza su intertemporada en Colombia y jugará ante Millonarios en Bogotá.

realiza su intertemporada en Colombia y jugará ante Millonarios en Bogotá. El técnico Fernando Ortiz solicitó tres nuevos fichajes de calidad para la temporada.

solicitó tres nuevos fichajes de calidad para la temporada. Vélez Sarsfield rechazó la oferta de Colo Colo por el volante Diego Valdés.