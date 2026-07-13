Los Albos disputarán un amistoso internacional en Bogotá como parte de su intertemporada.

Colo Colo cerró el primer semestre con un empate frente a Deportes Recoleta que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile. Ahora, los Albos se enfocan en la preparación para la segunda parte de la temporada, donde buscarán mantenerse en la pelea por el título de la Liga de Primera.

Como parte de esta planificación, el plantel viajará a Colombia para realizar su intertemporada y disputar un amistoso internacional ante Millonarios. Te dejamos los detalles para ver el partido en los próximos días.

Parte de la intertemporada de Colo Colo será el amistoso con Millonarios – Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Millonarios?

Colo Colo vs. Millonarios juegan este sábado 18 de julio, desde las 19:00 hrs de Chile, en Bogotá, Colombia en el marco del amistoso internacional.

El partido entre Albos y Colombianos,tendrá transmisión ONLINE a través de Disney+, hasta el momento no se han anunciado otros canales para ver en televisión.

Tras este compromiso, Colo Colo volverá a enfocarse en el Campeonato Nacional y su próximo desafío oficial será el viernes 24 de julio, recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera.

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En resumen…