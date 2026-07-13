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Copa Chile

Colo Colo vs. Millonarios: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional

Los Albos disputarán un amistoso internacional en Bogotá como parte de su intertemporada.

Por Franccesca Arnechino

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Colo Colo se prepara para el amistoso internacional en Bogotá.
© PhotosportColo Colo se prepara para el amistoso internacional en Bogotá.

Colo Colo cerró el primer semestre con un empate frente a Deportes Recoleta que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile. Ahora, los Albos se enfocan en la preparación para la segunda parte de la temporada, donde buscarán mantenerse en la pelea por el título de la Liga de Primera.

Como parte de esta planificación, el plantel viajará a Colombia para realizar su intertemporada y disputar un amistoso internacional ante Millonarios. Te dejamos los detalles para ver el partido en los próximos días.

Parte de la intertemporada de Colo Colo será el amistoso con Millonarios – Photosport

Parte de la intertemporada de Colo Colo será el amistoso con Millonarios – Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Millonarios?

Colo Colo vs. Millonarios juegan este sábado 18 de julio, desde las 19:00 hrs de Chile, en Bogotá, Colombia en el marco del amistoso internacional.

El partido entre Albos y Colombianos,tendrá transmisión ONLINE a través de Disney+, hasta el momento no se han anunciado otros canales para ver en televisión.

Tras este compromiso, Colo Colo volverá a enfocarse en el Campeonato Nacional y su próximo desafío oficial será el viernes 24 de julio, recibiendo a Deportes Limache en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera.

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En resumen…

  • Colo Colo enfrentará a Millonarios el 18 de julio en Colombia.
  • Disney+ transmitirá el amistoso, que comenzará a las 19:00 horas de Chile.
  • El Cacique volverá a la competencia nacional el 24 de julio frente a Deportes Limache, en el Estadio Monumental.
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