El Cacique disputará un amistoso internacional en Bogotá y Millonarios confirmó el horario del encuentro.

Colo Colo cerró el primer semestre con un empate frente a Deportes Recoleta que le permitió asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile. Ahora, los Albos se enfocan en la preparación para la segunda parte de la temporada, donde buscarán mantenerse en la pelea por el título de la Liga de Primera.

Como parte de esta planificación, el plantel viajará a Colombiapara realizar su intertemporada y disputar un amistoso internacional ante Millonarios. Te dejamos los detalles para ver el partido en los próximos días.

Millonarios confirmó el horario del amistoso

El compromiso se jugará el sábado 18 de julio en el Estadio El Campín, en el marco de la celebración de la “Noche Embajadora 80 Años”, evento organizado por el conjunto colombiano.

Luego de que Disney+ confirmara la transmisión del encuentro en su programación, fue Millonarios que oficializó el horario a través de sus redes sociales. El partido comenzará a las 18:00 horas de Colombia, es decir, a las 19:00 horas de Chile.

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Tras este compromiso, Colo Colo volverá a enfocarse en el Campeonato Nacional. Su próximo desafío oficial será el viernes 24 de julio, cuando reciba a Deportes Limache en el Estadio Monumental por una nueva fecha de la Liga de Primera.

En resumen