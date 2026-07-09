Lucas Wilchez revisó en detalle el rendimiento de la Albiceleste durante la Copa del Mundo y destacó a la Pulga. "Hace todo, ninguno más patea al arco", lanzó.

Sin ninguna duda, Lionel Messi ha sido la figura excluyente de Argentina y probablemente del Mundial 2026. La Pulga suma ocho goles de los 14 que anotó la Albiceleste en el certamen. Y sacó el conejo de la galera cuando más se necesitaba: marcó el tanto del empate transitorio en el 2-2 de la épica remontada frente a Egipto.

También dio una asistencia en el torneo, precisamente ante los Faraones. Fue para que Cristián Romero encontrara el descuento que metió a los trasandinos en el partido nuevamente a falta de 11 minutos para el final. En ese contexto, RedGol tomó contacto con un argentino que jugó en Colo Colo.

Y que hoy se dedica a la representación de futbolistas. Las referencias son para Lucas Wilchez, quien analizó el nivel del equipo adiestrado por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo. Y la primera consulta que recibió es si ve a Argentina campeona.

La extrema dependencia de Messi en la Albiceleste inquieta a este trasandino ex Colo Colo. (Getty Images).

“Nosotros no somos de tirar esas cosas. Los argentinos vamos paso a paso. Está complicado, pero demostramos que sacamos el amor propio cuando parecía que estábamos afuera y la selección lo sacó adelante”, dijo Wilchez sobre ese duelo frente a los egipcios.

Y prosiguió con la mira fija en el juego por los cuartos de final del campeonato. “Después será difícil. De lo que parecía al principio, la llave es accesible. Pero jugamos con Cabo Verde y sufrimos. Con Egipto sufrimos. Contra Suiza vamos a sufrir porque el Mundial es así“, afirmó Wilchez.

ver también Argentina y Egipto se agarran en el Mundial 2026: la pelea que no se vio en TV y que dejó un expulsado

Lucas Wilchez desmenuza el nivel de Argentina y Messi en el Mundial 2026

Wilchez piensa que Lionel Messi ha sido demasiado importante en Argentina durante el Mundial 2026. Y no ve al equipo tan fuerte como en Qatar 2022, certamen que la Albiceleste conquistó. “Cualquiera le puede ganar a cualquiera y quedó demostrado”, dijo el ex albo que también jugó en el Zaragoza de España.

Quizá aludió indirectamente a la victoria de Paraguay frente a Alemania. O al triunfo de Noruega contra Brasil, dos de los grandes batacazos que tuvo el certamen. Aunque también dejó algo de preocupación por el rendimiento global de los argentinos.

“Me sorprendió que en este Mundial estamos dependiendo mucho más de Messi. El Enano hace todo y se le nota que está cansado. Sufrió el partido, pero en los últimos 15 minutos hizo gol, asistencia, todo”, describió Wilchez sobre el crack del Inter Miami de Estados Unidos.

Así celebró la delegación de Argentina con Messi tras vencer a Egipto. (Justin Setterfield/Getty Images).

Profundizó sobre eso. “En el Mundial pasado el equipo lo respaldaba a Leo. Apareció Julián Álvarez, muchos hicieron goles. Ahora ninguno patea al arco, sólo Messi”, sentenció el recordado Peter Veneno, quien todavía tiene en su retina aquel título que Colo Colo despilfarró ante la perfecta arremetida de la UC en 2010.

ver también Estaba en el Colo Colo que despilfarró gran ventaja ante Católica y deja una alerta: “10 puntos es un montón, pero no hay nada seguro”

Revive el compacto del triunfo de Argentina vs Egipto