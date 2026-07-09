Lucas Wilchez atendió el llamado de RedGol para analizar varias cosas, entre ellas la gran ventaja de los albos en la tabla de posiciones. "Yo lo viví en carne propia con la UC", revivió el recordado Peter Veneno.

Colo Colo le sacó 10 puntos a Universidad Católica al cabo de la rueda inicial en la Liga de Primera 2026. Pero ya dejó ciertas dudas en la Copa Chile, sobre todo con la paliza sufrida ante O’Higgins en Rancagua y con el sorpresivo empate frente a Deportes Recoleta en el estadio Monumental.

Mientras la plana mayor del Cacique busca los refuerzos para satisfacer los requerimientos de Fernando Ortiz, desde Argentina llegó un mensaje de alerta. Y de un retirado jugador que estuvo en el plantel dirigido -si puede llamarse así- por Diego Cagna en 2010.

Para el Torneo Bicentenario, los albos llegaron a tener siete puntos de ventaja sobre los Cruzados, que en aquel entonces tenían de DT a Juan Antonio Pizzi. Con una arremetida increíble, la Franja le arrebató el título a Colo Colo con tres puntos de ventaja: 74 contra 71 unidades.

Diego Cagna, el DT que tuvo Colo Colo en la campaña 2010. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT).

En ese contexto, RedGol tomó contacto con Lucas Wilchez, quien todavía recuerda aquel desastroso final de campaña. “Me pasó en 2010 con Católica. Nunca hay nada por seguro en el fútbol. 10 puntos en un montón, pero si agarras una racha mala, lo viví en carne propia”, apuntó el otrora volante ofensivo zurdo.

Juan Eluchans, Darío Bottinelli y Paulo Garcés celebran el título cruzado en 2010. (Andrés Piña | Photosport).

“También le pasó a la U de Chile el año pasado cuando Colo Colo le ganó el torneo. Todo puede pasar. Esto es fútbol, no hay mucha lógica”, sentenció Lucas Wilchez, quien también jugó en el Real Zaragoza de España, en Tigre de Argentina y en Unión San Felipe de Chile.

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Wilchez enciende la alarma a Colo Colo en la lucha contra Católica: “Estos últimos partidos no jugó bien”

Colo Colo tiene a 10 puntos de distancia a Universidad Católica y a 12 unidades a la Universidad de Chile, que a pesar de todas las dificultades en esta temporada está en el último lugar del podio. Pero nada de eso sirve para tranquilizar a Lucas Wilchez.

Evidentemente, guiado por lo vivido en 2010. “Esperemos que Colo Colo mantenga la distancia, pero estos últimos partidos de Copa Chile no jugó bien. Le costó con Recoleta”, aseguró el popular Peter Veneno, hoy dedicado a la representación de futbolistas.

Lucas Wilchez enfrenta la marca de Rodolfo Arruabarrena, hoy DT de Boca Juniors. (Marcelo Hernández | Photosport).

“Tendrá que demostrar la jerarquía en el torneo para salir campeón y meterse en la Copa Libertadores”, agregó Wilchez, quien también se refirió a los posibles refuerzos albos. Sobre todo en el puesto que más maneja: la creación. Es decir, eligió entre Luciano Cabral y Diego Valdés, las dos opciones más factibles.

Planteó que “era muy diferente al estilo de ellos dos, que son más de pausa. Yo capaz que era otra cosa. Más de ir para adelante. Me veo más parecido a (Lautaro) Pastrán, pero Cabral y Valdés me gustan. Un poquito más me gusta Cabral, pero caemos en lo de siempre: a Colo Colo puede llegar cualquiera, pero tiene que demostrar cuando se pone la camiseta”, sentenció.

Lautaro Pastrán ante Huachipato. Por estos días, se rehabilita de una lesión en la rodilla. (Marco VazquezPhotosport).

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Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera la Liga de Primera al cabo de 15 partidos disputados. Universidad Católica le sigue a 10 puntos.