El mandamás del cuadro Manya recordó el arribo de Méndez, quien casi no ha tenido actividad en el Cacique. "Ojalá el fútbol fuera tan predecible", dijo Ignacio Ruglio, quien abordó ese cuestionado fichaje desde América MG de Brasil.

Javier Méndez jugó un partido completo en la paliza que O’Higgins le propinó a Colo Colo, pero no apareció al siguiente encuentro. Una lesión muscular marginó al defensor central uruguayo, quien arribó a Pedrero llamado a ser un bastión de la última línea.

Pero finalmente Fernando Ortiz, otrora zaguero, apostó por la dupla compuesta por Jonathan Villagra y el uruguayo Joaquín Sosa. Y cuando necesitó agregar un tercer defensor, se inclinó por Arturo Vidal. El charrúa Méndez suma apenas 396 minutos en el Cacique.

En total, son 10 partidos jugados. Mucho menos de lo que el jugador de 31 años imaginó en su arribo a Macul. Aunque sí ha estado envuelto en polémicas. De hecho, recibió dos fechas de suspensión por el zafarrancho en el clásico que los albos le ganaron a la Universidad Católica en el Claro Arena.

Javier Méndez en acción frente a Huachipato en la Copa de la Liga. (Marco VazquezPhotosport).

Fue en aquel contexto que sorpresivamente, el presidente de Peñarol respaldó a Méndez. “Cuando lo trajimos, la de puteadas que nos cayeron al teléfono y terminó siendo un pilar de Peñarol”, expuso Ignacio Ruglio en una entrevista con Sport890.

Javier Méndez marca a Adrián Maravilla Martínez en la Copa Libertadores. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El uruguayo llegó al Manya tras una experiencia sin mucha acción en el América MG de Brasil, donde disputó apenas 11 partidos. Pero en los aurinegros elevó esa cifra muchísimo: llegó a 79 encuentros e incluyó cuatro goles anotados. También recibió 11 amonestaciones.

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Ignacio Ruglio todavía recuerda con gratitud el paso de Javier Méndez en Peñarol, aunque ha estado lejos de replicar aquel rendimiento en Colo Colo. “Ojalá el fútbol fuera tan predecible”, dijo el mandamás del cuadro Manya, quien usó otros ejemplos para agregarlos al “20” albo.

Javier Méndez en acción frente a O’Higgins Jorge Loyola/Photosport

“2024, Méndez no jugaba en Brasil. Maxi Silvera no jugó en México, no jugó en Brasil. Vino acá, fue goleador. Leo Fernández un año sin jugar”, afirmó sobre el defensor del Cacique, el delantero que dejó a los aurinegros para ir a Nacional y el exvolante ofensivo de Universidad de Chile.

Ruglio tuvo más. “Los tres fueron parte de la columna vertebral del Peñarol campeón de todo en 2024”, sentenció el mandamás del elenco charrúa, que en esa temporada bajó tres títulos: el Torneo Apertura, el Torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo.