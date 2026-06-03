El Tribunal de Disciplina definió los castigos para Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo. Se pierden dos fechas de la Liga de Primera.

El Tribunal de Disciplina confirmó los castigos para los jugadores implicados en la gran pelea que se dio al final del clásico entre U. Católica y Colo Colo, disputado el domingo 24 de mayo en el Claro Arena.

Cuatro jugadores -dos por equipo- fueron identificados en el escándalo que se dio tras el pitazo final. Se trató de Joaquín Sosa y Javier Méndez en el Cacique, y Vicente Bernedo y Daniel González en la UC.

“Participaron activamente en la confrontación, intercambiando golpes con adversarios y manteniendo conductas violentas de manera recíproca, siendo necesaria la intervención de integrantes de ambos cuerpos técnicos y personal de apoyo”, informó el árbitro José Cabero.

Los jugadores albos recibieron dos fechas de suspensión cada uno. En la UC, Bernedo fue al que le otorgaron el peor castigo con tres partidos. González, por su lado, deberá cumplir una jornada de sanción.

Se conocieron los castigos por la pelea del clásico | Photosport

Los partidos que se pierden Joaquín Sosa y Javier Méndez en Colo Colo

Con esto, Joaquín Sosa y Javier Méndez se perderán las fechas 15 y 16 de la Liga de Primera. Primero, no estarán en el cierre de la primera rueda contra Cobresal el 13 de junio. Después, se perderán el inicio de la segunda contra Deportes Limache en julio.

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Ambos podrán decir presente en el partido del Cacique este mismo fin de semana, ya que se trata del duelo contra Huachipato por la Copa de la Liga.