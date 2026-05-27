El entrenador albo podrá contar con Joaquín Sosa y Javier Méndez para enfrentar a los papayeros, ya que no recibieron ningún castigo provisorio tras ser expulsados ante Universidad Católica.

Colo Colo ya está preparando su próximo compromiso por la Liga de Primera 2026 tras superar a Universidad Católica en el Claro Arena. Ahora al Cacique le tocará visitar a Deportes La Serena, donde buscará un nuevo triunfo que le permita seguir como absoluto puntero del torneo.

Para este compromiso se pensó que Fernando Ortiz iba a tener que hacer malabares para armar su oncena, ya que iba a contar con varias bajas por suspensión luego de la pelea que se armó entre albos y cruzados en la precordillera.

Ahí los principales perjudicados serían Joaquín Sosa y Javier Méndez, quienes fueron denunciados por el juez José Cabero una vez terminado el encuentro. Además, Tomás Alarcón vio la doble amarilla, sumando una nueva baja para visitar a La Serena.

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Sosa y Méndez podrán jugar un partido más en Colo Colo

Por suerte el Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio un importante respiro a los albos, ya que tras la sesión del pasado martes 26 de mayo no darles un castigo provisional para la próxima fecha que se viene. Esto también corrió para Vicente Bernedo y Daniel González, denunciados en Católica.

Joaquín Sosa y Javier Méndez estará a disposición de Ortiz para la visita de Colo Colo a La Serena. | Foto: Photosport.

De esta manera, los mencionados futbolistas podrán ver acción este fin de semana que se viene en sus respectivos compromisos. Aunque ojo, su castigo definitivo está todavía al caer, ya que fueron citados de manera presencial para el próximo martes 2 de junio al tribunal.

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Ahí se espera que les caiga una sanción de varios partidos tras la mocha que se armó al terminal el partido entre albos y cruzados, aunque eso será a partir de la fecha 15 del torneo.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora jugará ante Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

El entrenador Fernando Ortiz prepara el próximo partido de Colo Colo ante Deportes La Serena.

prepara el próximo partido de Colo Colo ante Deportes La Serena. El tribunal no dio castigo provisional a Sosa y Méndez , permitiéndoles jugar este fin de semana.

, permitiéndoles jugar este fin de semana. Los cuatro futbolistas expulsados fueron citados al tribunal para el martes 2 de junio.

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