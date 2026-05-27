Los Albos quieren ratificar su gran momento en el fútbol chileno ante los Papayeros.

Colo Colo vive un muy buen presente en la Liga de Primera. En la 14° fecha enfrentarán a Deportes La Serena en condición de visita y esperan seguir con su racha ganadora.

Los Albos vencieron en su último duelo a Universidad Católica y con esto, se aseguraron el terminar como líderes en la primera rueda del torneo nacional. Claro que todavía queda resta mucho campeonato y ante los Papayeros necesitan los 3 puntos.

Habrá hinchas de Colo Colo

En los últimos años se ha transformado en una triste tendencia que muchos partidos del fútbol chileno se jueguen solo con hinchas locales y con aforos muy reducidos. Claro que para el choque contra Deportes La Serena, Colo Colo tendrá una buena.

Resulta que los Papayeros aceptaron tener a hinchas de los Albos en el Estadio de La Portada. De esta manera, la fiesta será completa en la Cuarta Región. Ahora solo resta que los seguidores de ambos equipos tengan un buen comportamiento y que solo se hable de lo deportivo.

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Las entradas para los hinchas visitantes ya están a la venta a través de Ticketmaster, donde los boletos para los fanáticos de Colo Colo tienen un valor final de 14.226 pesos, los cuales corresponden a la galería norte. Para niños, la entrada tiene un precio de 5.826 pesos.

Los Albos y Papayeros se enfrentarán este sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Los dirigidos por Fernando Ortiz intentarán conseguir su quinto triunfo consecutivo, aunque el plantel de Felipe Gutiérrez viene de un triunfazo ante Limache.

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Colo Colo va por un nuevo triunfo ante Deportes La Serena. Imagen: Photosport

Colo Colo es líder de la Liga de Primera con 30 puntos, con 8 unidades de ventaja sobre Huachipato, su más inmediato perseguidor. Deportes La Serena por su parte se encuentra en el 12° lugar con 17 puntos.