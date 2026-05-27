Gonzalo Jara asegura que ya no rindió en Argentina, por lo que lo ideal es que vuelva a Colo Colo para retomar su carrera.

Carlos Palacios volvió a quedar fuera de una convocatoria en Boca Juniors, esta vez para el decisivo duelo por la Copa Libertadores 2026 ante Universidad Católica, con miras a clasificar a los octavos de final del torneo internacional.

El ex Colo Colo no ha sumado minutos esta temporada con el cuadro argentino, debido a una operación de rodilla que se realizó, en donde la recuperación ha tardado más de la cuenta.

Por lo mismo, teniendo en cuenta su nulo protagonismo, se asegura que se viene una restructuración importante en Boca, con una posible salida de Palacios con horizonte en un regreso a Colo Colo.

Uno que apoya esto es Gonzalo Jara, quien, en radio ADN, no tuvo problema en liquidar su paso en el fútbol de Argentina: “Le quedó grande Boca”.

Carlos Palacios no ha visto acción en Boca Juniors en 2026. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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Carlos Palacios no pudo ser la joya en Boca Juniors

Gonzalo Jara tuvo recorrido internacional en su carrera, donde también tuvo un paso por el fútbol argentino defendiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata, por lo que tiene conocimiento de ese medio.

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Por lo mismo, se atrevió a dar un drástico diagnóstico de la situación de Carlos Palacios, dejando en claro que su paso por Boca Juniors ya está terminado y debe buscar volver a Colo Colo.

“Me preocupa el futuro de Carlos (Palacios). Puede dar más. Le quedó grande Boca, la realidad, la exigencia del fútbol argentino es distinto”, explicó el ex defensa de la selección chilena.

“Me tocó ver muchos partidos y para mí no se adaptó al fútbol de Boca, que no jugaba nada bien. Eso sí, no le tocó un Boca que lo ayudara tampoco futbolísticamente”, detalló.

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Carlos Palacios ve con buenos ojos volver a Colo Colo. (Photo by Marcelo Hernandez/Getty Images)

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La opción de Colo Colo para Carlos Palacios

En Argentina ya se habla de una salida de Carlos Palacios, donde apuntan a Colo Colo como su próximo destino, aunque dejan en claro que esto debe ser por medio de una venta.

Fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien también reveló una conversación con el atacante, de manera de saber cómo estaba y dejándole la puerta abierta del Monumental.

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Algo que Gonzalo Jara también comparte, con un paso que le permita retomar su carrera y llenarse de confianza: “Si vuelve a Colo Colo le va a ir bien, conoce la interna, la gente, el club, su entrenador. Le va a servir mucho”.