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España

Enrique Riquelme: el empresario vinculado con Chile que va por presidencia de Real Madrid

El hombre de 37 años quiere quitarle el poder de los Merengue a Florentino Pérez.

Por César Vásquez

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Real Madrid podría vivir una nueva era.
© GettyReal Madrid podría vivir una nueva era.

Real Madrid es el club más grande del mundo y la lucha por su presidencia es tratada como un asunto de Estado. Enrique Riquelme es quien intenta vencer a Florentino Pérez.

Pérez es un hombre pesado en la Casa Blanca, fue quien armó a los “galácticos” y en la era moderna, trajo al club a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, entre otros. Si bien tiene numerosos logros deportivos, las dos recientes temporadas han sido muy malas y soplan vientos de cambio en el equipo de Chamartín.

¿Quién es Enrique Riquelme?

Florentino Pérez, pese a las críticas, parecía que no iba a tener a un gran contrincante por la presidencia de Real Madrid. Sin embargo, por los palos como se dice en la hípica, se metió un nombre poco conocido para muchos, pero no para Chile: Enrique Riquelme.

Riquelme es un empresario de 37 años, asociado al mundo de las energías renovables. Chile es una pieza importante en este puzzle, ya que el rival de Pérez tiene importante presencia en suelo nacional a través de Cox Energy, de la cual es presidente ejecutivo.

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Hace algún tiempo Enrique Riquelme había puesto en duda su continuidad en el país, pero el cambio de gobierno lo hizo cambiar de parecer. “Con esta nueva visión de (José Antonio) Kast hemos anulado el plan de desinversión y vamos a redoblar nuestra apuesta por Chile, para crear más empleo y nuevas inversiones en agua y energía”, indicó en un foro del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

A través de Cox Energy, Riquelme asegura que da cerca de 4.000 empleos en Chile. Ahora intentará llevar todo su éxito del mundo empresarial al deportivo, algo que no siempre sale bien, pero el hombre de 37 años tiene fe de triunfar ante Florentino Pérez y llevar a la gloria nuevamente a Real Madrid.

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Enrique Riquelme podría ser el nuevo presidente de Real Madrid. Imagen: Getty

Enrique Riquelme podría ser el nuevo presidente de Real Madrid. Imagen: Getty

Tengo un acuerdo por el que si yo soy presidente, dos grandes estrellas internacionales jugarán en el Real Madrid. Dos estrellas que son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo”, aseguró en entrevista con ABC.

Las elecciones a la presidencia de Real Madrid serán el próximo domingo 7 de junio. Para ser candidato a este importante cargo, hay que cumplir algunos requisitos como ser español, haber sido socio durante al menos 20 años y presentar un preaval bancario que cubra al menos el 15% del presupuesto del club. En este 2026, esa cifra ronda alrededor de 187 millones de euros. Cosa poca.

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