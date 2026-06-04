El técnico y el ex central coincidieron en Cobreloa, donde no tuvieron una buena relación.

Sebastián Roco y Marco Antonio Figueroa no tuvieron una buena relación cuando coincidieron en Cobreloa. Ahora su enemistad reflorece a través de duros comentarios de un lado al otro.

Roco fue defensor de importante recorrido en el fútbol nacional, pasando por clubes como Santiago Wanderers, Audax Italiano, Everton y también por los Loínos. El Fantasma Figueroa suele no dejar indiferente a nadie y ambas personalidades chocaron en Calama en el 2013.

La pelea entre Roco y Figueroa

Sebastián Roco y el Fantasma Figueroa tuvieron más de un problema e incluso el primero estuvo sin jugar en Cobreloa. Cuando se fue el entrenador, el defensa hizo sus descargos. El problema fue cuando el DT regresó a fines del 2014, lo que terminó en la salida del central.

Muchos años han pasado, pero las heridas no han cerrado. Marco Antonio Figueroa habló con Radio Futuro e indicó que Roco tenía nexos con los dirigentes, algo que no agradó nada al ahora retirado defensor y le respondió con todo.

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“Marco, acuérdate que tú fuiste el que me llamó personalmente para ver si podíamos gestionar tu llegada a Cobreloa. Yo te dije que no tenía el poder ni nada, pero sí lo íbamos a comentar como jugador como siempre lo decimos porque me lo estás pidiendo, pero eso no te faculta para decir algo así“, partió diciendo en Con Camiseta.

“Tú fuiste en Cobreloa el técnico con mayor falta de respeto hacia los integrantes del cuerpo técnico, llamando a uno porque se vestía bien y llegaba al camarín, si era el chofer del bus. Te lo dije en tu cara que esa falta de respeto no corresponden a un técnico y a una cabeza seria“, complementó.

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Roco estuvo en Cobreloa entre 2010 y 2014. Imagen: Archivo

Por último, Sebastián Roco culpó al Fantasma Figueroa por la pérdida de la categoría en 2015. Esto debido a la inclusión en su cuerpo técnico de Alejandro Hisis, quien ya había estado en otro equipo en ese mismo torneo, lo que les valió una resta de puntos.

“Mentiste, me mandaste a trotar cuando todos iban por un lado y yo por el otro. Dijiste que me ibas a reincorporar y no lo hiciste. Te aprovechaste de Cobreloa, le hiciste una demanda y ganaste no sé cuántos millones. El que se ha aprovechado del club y vende humo eres tú. ¿Por qué vendes humo? Tú eres el responsable del descenso, tú metiste a un integrante del cuerpo técnico que no estaba aprobado”, cerró Roco.

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