El DT recordó el polémico encuentro entre Ñublense y Cobreloa para criticar al empresario, quien es acusado de financiar compra de acciones en Azul Azul.

Sigue la polémica en torno a Patricio Kiblisky, dueño de Ñublense por años, quien está en el ojo de la polémica tras denuncia ligada a U de Chile. Ahí se le acusa de financiar compra de acciones de José Ramón Correa en Azul Azul, lo que sigue bajo investigación.

Y fue Marco Antonio Figueroa quien ocupó nuevamente su micrófono para repasar al empresario. Ahí invocó el momento viral donde Cobreloa descendido jugaba ante Ñublense, tras una denuncia chillaneja que liquidó al elenco loíno con los puntos.

“El partido estaba arreglado, cuando jugamos con Ñublense no teníamos ninguna chance de ganar porque nos descendieron antes por el tema de Alejandro Hisis y su inscripción”, partió recordando en Círculo Central.

Figueroa acusa mala fe en Kiblisky

Marco Antonio Figueroa desempolvó el micrófono y sacó a colación la pugna con Patricio Kiblisky con el recordado “Eres una rata”. El DT asegura que el escritoriazo bajó a Cobreloa con una acción de mala fe.

“En el reglamento estaba que un técnico no podía dirigir dos equipos en un mismo torneo, pero no decía nada de un auxiliar y se agarraron de ahí. Nos quitaron los puntos”, reclamó.

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Fue ahí que invicó el momento en la cancha del Nelson Oyarzún de Chillán, acusando que estaba todo pactado de antes en esa derrota de Cobreloa. Figueroa dijo que “nos expulsan un jugador, nos cobran una falta inexistente, me expulsan a mí y por eso fue eso del micrófono”.

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“Fue arreglado el descenso de Cobreloa. Kiblisky era dueño de Ñublense, hay mucho que la gente no sabe, en su momento me trataron de loco y vende humo. Ese año nos descienden de mala fe, sin decirnos el por qué y todos se callaron”, cerró.