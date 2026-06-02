Ganó Copa Sudamericana, brilló en cinco equipos en Chile y ahora sorprende con nueva actividad

El nombre de Marcelo Cañete se hizo conocido en la Liga de Primera, pero ahora derrocha su talento en el conocido Showbol

El nombre de Marcelo Cañete irrumpió en el fútbol chileno en 2011. El formado en Boca Juniors fue cedido a Universidad Católica pedido por Juan Antonio Pizzi.

En su primera temporada destacó de principio a fin y al año siguiente de inmediato dio el despegue a Brasil. En Sao Paulo ganó la Copa Sudamericana en 2012.

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Luego tuvo recorridos por Portuguesa, Nautico, San Bernardo y Club Regatas. Posteriormente pasó por Paraguay y en 2019 marcó su retorno a Chile.

En Cobresal se transformó en figura del fútbol chileno. El “10” fue determinante para clasificar a Copa Sudamericana. Posteriormente dio el gran salto a Universidad de Chile. Aunque el irregular momento del Romántico Viajero, lo llevaron a emigrar a Huachipato y Santiago Wanderers.

El presente de Marcelo Cañete: figura en el Showbol

Ya con 35 primaveras en el cuerpo, Marcelo Cañete dejó el fútbol nacional para jugar en Sol de América y Recoleta en la actualidad.

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Pero ahora aprovechando el parón por el Mundial, el talentoso jugador demostró que sigue más vigente que nunca. Por lo que debutó en el conocido Showbol. Lo que realizó como figura en la selección de Argentina y en el clásico ante Brasil.

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“Pocos conocen el fútbol sudamericano tan bien como él”, destacaron en la cuenta oficial del torneo. “Nunca entra a la cancha a pasear”, agregaron sobre el talentoso jugador.

Es que Cañete fue figura ante la verde amarela y participó en la caída 13 a 12 de la albiceleste. Pero más allá del resultado, el “10” destacó por su magia con el balón y hasta sacando provecho del inédito formato de juego. Si incluso varios lo piden para el fútbol chileno y ya empieza a sonar como posible refuerzo en el mercado que se avecina.

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