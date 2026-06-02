Benjamín Inostroza se estrenó con un tanto en el Romántico Viajero de Jorge Sampaoli y este 1 de junio anotó un golazo por Curicó Unido en la Primera B.

Por esas cosas que tiene el fútbol, este jugador surgido en las inferiores de la U de Chile que incluso llegó a debutar con un gol de la mano de Jorge Sampaoli se vistió de héroe para vencer a última hora a Deportes Antofagasta. Las referencias son para Benjamín Inostroza.

Sí, aquel delantero que Sampaoli hizo jugar a los 15 años en un partido ante Santiago Morning válido por la Copa Chile. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 12 de septiembr de 2012, cuando el casildense se animó con Inostroza. Las expectativas se dispararon tras su conquista.

Pero no se pudieron refrendar con el tiempo. Una larga aventura lejos del Centro Deportivo Azul lo tiene hoy como atacante en Curicó Unido, que consiguió un trabajado triunfo ante los Pumas en el estadio La Granja por la fecha 14 de la Primera B.

Benjamín Inostroza cuando aparecía en la Universidad de Chile. (Andrés Piña/Photosport).

Inostroza ya había avisado tras un centro del argentino Nicolás Fernández, aunque su remate fue muy débil directo a las manos de Fernando Hurtado. Pero tuvo otra oportunidad en los 90 minutos del partido. Y no la desperdició. Más bien, todo lo contrario.

Tras un centro raso de Fernández, Inostroza impactó el balón de primera y lo ubicó en un lugar imposible para el experimentado Hurtado. “Un partido complicado, no estábamos muy bien en la tabla. Necesitábamos tres puntos, gracias al trabajo y la constancia del grupo nos los llevamos”, apuntó el ariete de 29 años.

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Benjamín Inostroza, el ex U de Chile que hizo celebrar a Curicó Unido vs Antofagasta

Benjamín Inostroza sabe que ha pasado mucha agua debajo del puente tras su salida de la U de Chile, aunque todavía saborea el dulzor de ese golazo con el que le dio el triunfo a Curicó Unido ante el siempre difícil Deportes Antofagasta. Un tiro muy bien colocado.

Benjamín Inostroza felicitado por el golazo que le dio el triunfo a los albirrojos. (Captura Instagram Curicó Unido).

“En lo anímico sirve mucho, nos ha costado sumar de a tres. Viene un rival difícil, Temuco allá. Le ganó a Arica, viene bien. Y nosotros trabajando con constancia y disciplina. El trabajo paga, iremos con todo”, expresó al Benja Inostroza sobre esa visita al estadio Germán Becker.

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Para aquel partido, el DT Damián Muñoz no podrá contar con el suspendido Leandro Benegas, el goleador del equipo. “Un partido difícil, disputado ante un gran equipo. Ellos vienen en la parte alta, sabíamos que sería complejo. Por los sistemas había duelos en la zona interior y las bandas”, describió el entrenador.

“En el entretiempo ajustamos cosas, buscamos más claridad con el balón. Estuvimos más posicionados de 3/4 para arriba y eso nos dio oportunidad de generar aproximaciones en base al juego construido. Así llegó el gol. Eso es lo que más reconforta”, expuso Muñoz, quien volvió al Curi tras un paso por San Luis de Quillota.

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Revisa el compacto del triunfo de Curicó Unido vs Deportes Antofagasta

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Así está la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Curicó Unido llegó a 15 puntos al cabo de 14 fechas en la Primera B, mientras que Antofagasta se quedó con 22 unidades.