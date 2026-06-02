Claudio Bravo, que fue verdugo contra Portugal en Copa Confederaciones, podrá reencontrarse con Cristiano Ronaldo en Europa.

La selección chilena jugará este sábado contra Portugal en uno de los amistosos que el elenco luso tendrá como preparación de cara al Mundial del 2026.

Un reencuentro entre dos naciones después de 9 años, pues el último enfrentamiento que tuvieron fue en Copa Confederaciones, cuando Chile ganó en penales para avanzar a la final.

El héroe en ese encuentro fue Claudio Bravo, quien tapó los tres penales que alcanzaron a ejecutar los europeos, por intermedio de Ricardo Quaresma, Joao Moutinho y Nani.

De hecho Cristiano Ronaldo, la gran estrella de los ibéricos, no alcanzó a patear porque se estaba guardando para anotar un gol decisivo. Bravo lo dejó con las ganas.

Bravo se puede reencontrar con Cristiano Ronaldo en Portugal

La invitación de Portugal a Claudio Bravo

A pesar de ese amargo recuerdo que dejó en Portugal, Claudio Bravo es un arquero respetado al punto que recibió una invitación para asistir al partido de este fin de semana.

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En ESPN, donde trabaja actualmente como comentarista, señaló que “voy a estar en el amistoso, fui invitado por la Federación de Fútbol de Portugal“.

Un hecho que muestra la grandeza de Bravo en el fútbol internacional, pues ni siquiera tiene algún vínculo con aquel país pues su carrera la desarrolló en España e Inglaterra en Europa.

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Será una nueva posibilidad de tener cerca a Cristiano Ronaldo, delantero al que supo ganarle un inolvidable clásico que jugaron Barcelona y Real Madrid, cuando el elenco catalán ganó 4-0 en el Santiago Bernabéu. En los cuatro clásicos jugados terminaron igualados: dos triunfos para cada uno.

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En total jugaron 11 encuentros en contra, contando también los duelos con la Real Sociedad, en los que CR7 le marcó 12 goles, incluyendo un hattrick en un 5-1 de la temporada 2013/14.