En España amenazan con suspender el amistoso de la Roja con RD Congo si no hay garantías sanitarias ante el brote de ébola que afecta al país africano.

La Roja ya está en Europa y comienza su preparación para los amistosos que tendrá contra Portugal y República Democrática del Congo, dos equipos que probarán sus armas antes del Mundial 2026 contra Chile.

Las citas serán el sábado 6 de junio contra los lusos y el martes 9 contra los africanos. Lamentablemente, el seleccionado nacional recibe complicadas noticias para este último partido.

¿Qué pasó? El brote de ébola que afecta al país de África Central tiene muy preocupadas a las autoridades españolas, que recibirán este encuentro en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea, en Cádiz, la próxima semana.

Mientras el Gobierno congoleño habla de 238 muertes sospechosas por la epidemia del virus, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, advirtió que no autorizarán el partido si no existen garantías sanitarias para la comunidad española.

¿Se suspende el amistoso de la Roja? Autoridad española se planta y exige garantías

De hecho, Juan Franco amenazó con firmar este mismo martes un decreto que suspenda el amistoso entre la Roja y República Democrática del Congo si es que no hay respuesta por parte de Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Hospital de La Línea

Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad, señaló que ya están pendientes del asunto “para establecer las medidas que sean necesarias”. Cabe recordar que RD Congo no ha entrenado en su país y que concentra en Bélgica pensando en este duelo y la previa de la Copa del Mundo.

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