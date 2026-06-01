El mítico Edin Dzeko tiene una oportunidad de oro antes de su retiro. El delantero será parte de su último Mundial en Norteamérica.

Datos principales

Confederación: UEFA

Apodo: Zmajevi (Dragones), Zlatni Ljiljani (Los lirios de oro).

Ranking FIFA: 65°

Grupo en el Mundial: B (Canadá, Qatar y Suiza).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Al igual que en el caso de República Checa, Bosnia Herzegovina clasificó al Mundial 2026 en los playoffs de la UEFA, tras dos triunfos seguidos desde la tanda de penales. Primero, ante Gales tras empatar 1-1 (4-3) y, luego, eliminando a Italia, tras empatar, también, 1-1 (4-1).

Calendario y estadios en los que juega

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina (viernes 12 de junio, 15:00 hrs, BMO Field, Toronto). Transmisión: Chilevisión / DirecTV

/ DirecTV Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (jueves 18 de junio, 15:00 hrs. SoFi Stadium, Los Ángeles). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Bosnia y Herzegovina vs. Qatar (miércoles 24 de junio, 15:00 hrs, Lumen Field, Seattle). Transmisión: DirecTV.

Kilómetros de viaje durante la Fase de Grupos: 5.040 kilómetros (Toronto-Los Ángeles-Seattle).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 21,3%

Llegar a cuartos de final: 10,5%

Llegar a semifinales: 3,2%

Llegar a la final: 1,2%

Ser campeón: 0,2%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Para Gemini, Inteligencia Artificial de Google, Bosnia-Herzegovina avanzará en la fase grupal, gracias a un triunfo decisivo ante Qatar en el último partido (“harán valer el oficio europeo y el juego aéreo”).

Sin embargo, el sueño mundialista acabará en los dieciseisavos de final, sobre todo debido al desgaste de los múltiples traslados. Será una eliminación cerrada y luchada, “fiel al estilo bosnio”, que será considerada un éxito.

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El plantel de Bosnia Herzegovina

Porteros:

– Nikola Vasilj (St. Pauli)

– Martin Zlomislić (Rijeka)

– Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Defensores:

– Sead Kolašinac (Atalanta)

– Dennis Hadžikadunić (Sampdoria)

– Amar Dedić (Benfica)

– Nikola Katić (Schalke 04)

– Tarik Muharemović (Sassuolo)

– Nihad Mujakić (Gaziantep)

– Stjepan Radeljić (Rijeka)

– Nidal Čelik (Lens)

Mediocampistas:

– Amir Hadžiahmetović (Hull City)

– Benjamin Tahirović (Brøndby)

– Armin Gigović (Young Boys)

– Dženis Burnić (Karlsruher SC)

– Ivan Bašić (Astana)

– Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven)

– Amar Memić (Viktoria Plzeň)

– Ivan Šunjić (Pafos)

– Kerim Alajbegović (RB Salzburgo)

– Ermin Mahmić (Slovan Liberec)

Delanteros y Extremos:

– Edin Džeko (Schalke 04)

– Ermedin Demirović (VfB Stuttgart)

– Samed Baždar (Jagiellonia Białystok)

– Haris Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

– Jovo Lukić (Universitatea Cluj)

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Jugador estrella: Ermedin Demirovic

Nombrar a Edin Dzeko como estrella nos sacaría la posibilidad de nombrar a otro jugador, que está en pleno ascenso en su carrera. El caso de Ermedin Demirovic es clave, porque se trata del compañero del histórico goleador bosnio.

Demirovic es un verdadero trotamundos del fútbol europeo. Se formó en Alemania, pero tuvo que salir a recorrer Europa para encontrar finalmente un puesto en la Bundesliga.

Sus pasos por el Alavés (España), Sochaux (Francia) y St. Gallen (Suiza), finalmente convencieron al Freiburg, que le dio una posibilidad en la Bundesliga. A partir de allí, comenzó el ascenso vertiginoso de este delantero con especial olfato de gol, que actualmente milita en el VfB Stuttgart.

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Con un juego aéreo depurado y siendo un definidor nato en el área, Demirovic bien puede convertirse en el que reciba el legado de Dzeko en la Selección de Bosnia-Herzegovina. Aunque, llegar a igualar a su antecesor será muy difícil.

Demirovic celebrando la clasificación ante Italia | Getty Images

Jugador a seguir: Esmir Bajraktarevic

No cumple con la condición de “tronco” con la que se podría calificar, por encima, a los jugadores de Bosnia-Herzegovina. Esmir Bajraktarevic pone la pelota al suelo y es el diferente en el esquema de Barbarez.

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Nacido en Estados Unidos, Bajraktarevic es parte de la “Generación Refugiados” que intentará acompañar a Edin Dzeko y los más experimentados de Bosnia-Herzegovina. Se desempeña en el PSV Eindhoven y tiene la particularidad de que, apenas en su debut por su selección, dio una asistencia, a pocos minutos de haber ingresado (ante Países Bajos, en la Nations League 2024).

No tiene la complexión física de sus compañeros de equipo y se formó en el fútbol estadounidense. Ambos factores, no obstante, le sirven para ser un distinto, uno de esos jugadores que sabe pegarse la pelota al pie y escabullir a sus marcas. Probablemente, es el acompañamiento ideal para un goleador como Dzeko.

Técnico: Sergej Barbarez

Su nombramiento como DT de Bosnia-Herzegovina fue una verdadera sorpresa. Sergej Barbarez no había dirigido ningún equipo profesional y, ante una seria crisis interna en el elenco nacional de su país, le pidieron que se hiciera cargo del buque.

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Y si bien no tenía un gran CV que lo acompañara, el técnico de Bosnia-Herzegovina tenía un plan en mente. Así, se lanzó en la búsqueda, por toda Europa, de futbolistas que fuesen hijos de refugiados. Finalmente, rodeó a Dzeko de cierto aire fresco, con una juventud que no ha despegado en el Viejo Continente, pero cuyo ascenso es inminente.

Tal como se esperaba de su pasado como jugador profesional de póker, Barbarez es un tipo que sabe mantener la calma, incluso en los momentos más angustiantes. Así pasó en la tanda de penales ante Italia, que definió el pase de Bosnia-Herzegovina al Mundial, cuando les transmitió a sus jugadores la idea de disfrutar el momento (“Nunca había terminado un partido tan tranquilo, se los vi en los ojos, tienen carácter”).

Barbarez aprovecha, además, el sacrificio en el juego. Quizás sus jugadores no sean los más técnicos y talentosos del mundo, pero el esfuerzo y la perseverancia hacen de su equipo un bloque sólido, compacto y que no pierde la paciencia.

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Posible 11:

Mejor participación de Bosnia Herzegovina en los Mundiales

Desde 1992 que Bosnia-Herzegovina participa como un país independiente en los mundiales. Anteriormente, el país era parte de la Gran Yugoslavia, por lo que se podrían contar sus hazañas con esa nación como propias.

Sin embargo, contrario a otros casos, nadie lo hace. Es por eso que cabe considerar la única participación bosnia en un Mundial, el de 2014, cuando fueron parte del difícil Grupo F, con Argentina (1-2), Nigeria (0-1) e Irán (3-1).

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Bosnia-Herzegovina terminó en el tercer puesto gracias a una notable victoria ante los iraníes. En ese partido anotó un tipo que mereció más con su selección: Edin Dzeko.

Jugador histórico destacado: Edin Dzeko

Con 40 años, Edin Dzeko conserva su capacidad goleadora. El delantero del Schalke 04 es un emblema para un país y, sobre todo, para una generación que vivió los estragos de la Guerra de Los Balcanes. A diferencia de muchos de los jugadores actuales, el Diamante Bosnio jugó en terrenos marcados por los bombardeos y vivió una niñez marcada por el sufrimiento nacional.

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De allí, de esa Bosnia Herzegovina que se desangraba, salió un jugador que no sólo consiguió llevar a su selección a la élite del fútbol mundial, clasificando a Brasil 2014, sino que se transformó en el ejemplo de una nueva generación.

Podríamos decir que sin Edin Dzeko, Bosnia Herzegovina no estaría en el radar futbolístico. No sólo fue el goleador de las Eliminatorias de la histórica primera clasificación, sino que, además, el Diamante Bosnio anotó el gol con el que su selección ganó el primer partido en un Mundial (ante Irán).

Llega con cuatro décadas a Norteamérica. No obstante, Dzeko ha adaptado su juego, ya no basado en la explosividad, sino en la ubicación precisa dentro del área. Sin ser el monstruo de jugador que se echaba el equipo al hombro, sigue siendo un atacante de temer y sería un grave error para sus rivales mirarlo en menos. La leyenda del histórico bosnio quiere escribir un épico final en 2026.

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En la fase de grupos, Bosnia Herzegovina quedó a dos puntos de Austria, pese a perder sólo un partido en todo el desarrollo de los encuentros (ante los propios austríacos, en Zenica, por 1-2).

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Bosnia Herzegovina?

Bosnia-Herzegovina saca provecho de su físico. Dos centrales que son verdaderas torres y dos delanteros de alta estatura hacen que cada pelota parada sea un verdadero peligro para los rivales, debido al recurso del juego aéreo.

Quizás su juego no sea el más vistoso, pero los bosnios tienen la capacidad de ser una especie de bloque de cemento. No sólo defienden con la línea de cuatro, sino que también tienen dos volantes centrales (Ivan Sunjic e Ivan Basic) que se pliegan hacia la retaguardia. Su paciencia es, incluso, desesperante. En muchas ocasiones, los Dragones pueden estar defendiendo 80 minutos, sin perder la concentración y esperando el momento propicio para herir al rival.

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Evidentemente, estas fortalezas se unen a la jerarquía de Edin Dzeko, un delantero con cientos de goles en el fútbol europeo. No obstante, que el atacante estrella de Bosnia-Herzegovina tenga 40 años no es una simple anécdota. Es, también, síntoma del envejecimiento de un plantel que en su columna vertebral tiene jugadores que sobrepasan los 30 años.

Otra de las grandes falencias del elenco europeo es que no cuenta con esa pizca de magia necesaria. No hay un “10” que filtre pases, ni que ponga la pelota al piso. Poe ende, un rival que les cede la pelota y se repliega, los complica. Cuando eso ocurre, el cuadro de Barbarez suele lanzar pelotazos frontales, en busca de sus delanteros, ante la falta de ideas.

Datos freak sobre los Zmajevi

Bosnia-Herzegovina tiene una participación como país independiente en un Mundial. Y aquella única ocasión, en 2014, generó una especie de “trauma nacional”. Resulta que en el partido ante Nigeria (0-1) Edin Dzeko marcó un gol completamente habilitado, pero el guardalíneas levantó el banderín, anulando el tanto por offside (en ese tiempo no existía el VAR). Hasta la actualidad, algunos hinchas de los Dragones llevan pancartas con el lema “Dzeko no estaba adelantado”.

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No es la única rareza en torno a la Selección de Bosnia-Herzegovina. El 2024, Sergej Barbarez se hizo cargo del combinado nacional… ¡sin haber sido nunca DT de un equipo! De hecho, además de ser miembro de la junta directiva del Hamburgo, el actual técnico se desempeñaba como jugador profesional de póker. Es decir, pasó directo del casino a la banca. Apostó y ganó.

Por último, aunque no menos importante, hay que decir que la Selección de Bosnia-Herzegovina está plagada de jugadores que nacieron en el extranjero. Esto se debe a la terrible Guerra de los Balcanes, que significó el refugio masivo de familias en el extranjero. Una excepción la marca Edin Dzeko, quien incluso se salvó de una bomba porque su mamá no lo dejó salir a jugar a la cancha que, a la postre, desapareció por una explosión.

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Es evidente que superar la primera ronda ya significaría un récord para Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, hay otras marcas menos obvias.

La principal es la de Edin Dzeko, que puede transformarse en el jugador europeo más longevo en marcar un gol en un Mundial. El nacido en Sarajevo podría destronar al portugués Pepe, quien en Qatar 2022 anotó teniendo 39 años y 283 días.

Lesionado y todo, Dzeko celebró el pase al Mundial | Getty Images

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Por otro lado, como en su primer Mundial fueron cuatro jugadores distintos los que anotaron, cualquier seleccionado que marque dos goles (con excepción de Dzeko, al que le basta uno) podría terminar siendo el goleador histórico en copas del mundo de Bosnia-Herzegovina.