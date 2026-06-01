La nueva teleserie vertical de Canal 13 llegará durante junio con una historia ambientada en el mundo del fútbol, donde un trasplante de corazón cambiará para siempre la vida de una joven estrella de las canchas.

Canal 13 reveló los detalles de su nueva teleserie vertical, “Un corazón como el tuyo”, producción que debutará durante junio y que tendrá como eje central una historia de amor marcada por el mundo del fútbol y una segunda oportunidad de vida.

La nueva teleserie vertical de Canal 13 estará ambientada en el mundo del fútbol, coincidiendo con el interés que genera este deporte durante los meses de junio y julio, en el marco de la Copa Mundial que se disputará en América del Norte.

La ficción pondrá el foco en una historia de amor entre dos jóvenes, desarrollada en un entorno marcado por la pasión, la presión y la exposición propias del universo futbolístico.

El papel de Pedro Ozimica en Un corazón como el tuyo

Pedro Ozimica dará vida a Gabriel Vélez en la nueva apuesta de ficción. Aunque su personaje fallece antes del inicio de la historia, tendrá un rol fundamental en el desarrollo de la trama, ya que su pasado y las consecuencias de su partida marcarán profundamente a los protagonistas y desencadenarán los principales acontecimientos del relato.

“Él es una presencia que une un poco a los personajes, y es parte también de la búsqueda de la verdad de todos. Como que esa es la clave de ‘Gabriel’: él necesita que se sepa su verdad y los demás también dilucidar qué fue lo que realmente pasó”, adelanta el intérprete.

Publicidad

Publicidad

La historia de Un corazón como el tuyo

La ficción estará protagonizada por Emerson Marcotti (Lucas Maffei), una joven figura del balompié que disfruta de un exitoso presente profesional y mediático. Sin embargo, todo cambiará de manera abrupta cuando sufra una grave descompensación que lo obligará a someterse a un trasplante de corazón.

Aunque la intervención le permitirá sobrevivir, también pondrá en pausa su carrera deportiva, obligándolo a replantearse su futuro lejos de las canchas.

En medio de este complejo proceso aparecerá Lucas Peña (Nicolás Zambrano), quien fue la pareja de Gabriel Vélez, el joven donante cuyo corazón ahora mantiene con vida al futbolista. El encuentro entre ambos dará inicio a una historia cargada de emociones, recuerdos y nuevas oportunidades.

Publicidad

Publicidad

Al conocerse, ambos comenzarán a forjar una relación marcada por una conexión profunda e inesperada. Lo que en un principio parece una simple coincidencia terminará convirtiéndose en un vínculo capaz de cambiar por completo la vida de Emerson, quien comenzará a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo, el amor y sus sentimientos.