El zurdo argentino de 25 años tuvo otra jornada espectacular, aunque el Capo de Provincia cayó en casa frente a los Ruleteros. "Es un tropezón que nos duele mucho", reconoció González en TNT Sports.

Francisco González sabe que hay mucho camino por recorrer antes de que O’Higgins de Rancagua juegue la llave ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana. De hecho, el extremo argentino tiene clarísimo que la tercera derrota liguera consecutiva en casa es un toque de alerta relevante.

Aunque lo definió como un “tropezón” después de otra gran jornada que tuvo con la camiseta celeste del Capo de Provincia: González anotó dos golazos en ese 3-2 que los Ruleteros firmaron en el estadio El Teniente. En el primero, recibió un pivoteo de Thiago Vecino y clavó un zurdazo infernal.

Y en el segundo, fue desde la derecha hacia adentro y sacó un tiro preciso con su pierna izquierda. Nada pudo hacer el portero Esteban Kirkman a pesar de la estirada. Pero esas dos perlitas de Pancho González sólo sirvieron para decorar el resultado adverso.

Francisco González se lamenta en un gol de Everton vs O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

“Nos duele mucho, queremos pelear en todos los frentes y teníamos que ganar. Era un partido clave. Pero ellos tienen sus armas, lo hicieron bien. Llegaron pocas veces, menos que nosotros. Y convirtieron. Hay que levantar la cabeza y seguir, tenemos cosas importantes por pelear”, dijo el argentino en TNT Sports.

Añadió que “lo dejamos todo, este grupo se entrega al máximo, trata de devolverle la confianza al cuerpo técnico, la gente y el club. No se dio. No nos alcanzó, estamos muy dolidos. Teníamos que ganar para meternos en la pelea arriba”.

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Francisco González prefiere ni pensar en la llave de O’Higgins vs Boca Juniors

Francisco González sabe que O’Higgins tiene desafíos por delante tras caer vs Everton y antes de enfrentarse a Boca Juniors. “Es un tropezón, hay que pensar lo que viene”, aseguró el exjugador de Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys. Fue consultado específicamente por la serie ante los Xeneizes.

Otro festejo de González ante Everton. (Jorge Loyola/Photosport).

“Falta mucho, tenemos cosas del partido ese que son muy importantes para pelear. Este grupo se va a levantar de un tropezón”, manifestó González sobre el duelo ante los boquenses, quienes quedaron eliminados de la Copa Libertadores a manos de un triunfazo de Universidad Católica en La Bombonera.

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El zurdo de 25 años es una de las figuras del fútbol chileno. Y el jugador más determinante de la Liga de Primera 2026, según la opinión de Gonzalo Fouillioux. “Demostramos que más allá que dimos todo, no alcanzó. Hay que seguir corrigiendo detalles y trabajar para dejar al club lo más arriba posible”, sentenció el Pancho González.

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Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Everton llegó a 22 puntos al cabo de 14 partidos en la Liga de Primera y O’Higgins se quedó con 19, aunque tiene un encuentro pendiente contra Universidad de Chile.

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