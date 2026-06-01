Los azules podrán volver a contar con el defensa que es titular desde el arribo del DT argentino, en la definición del grupo.

Universidad de Chile comienza a planificar el trascendental partido ante Audax Italiano, por la última fecha de la Copa de La Liga, que define el paso a las semifinales del torneo.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago tuvo una pequeña alegría tras la victoria por 2-1 ante Deportes Concepción, por la Liga de Primera, con uno de sus jugadores lesionados.

Esto, porque Nicolás Ramírez está listo para regresar a las canchas, por lo que recupera a uno de sus regalones y al hombre clave para la línea defensiva en el cuadro azul.

Nicolás Ramírez estuvo un mes fuera de las canchas con la U. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

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Nicolás Ramírez el favorito para Gago en la U

Así lo detalló el medio Emisora Bullanguera, quienes publicaron un video donde pudieron consultar directamente a Nicolás Ramírez sobre su regreso en Universidad de Chile.

“Nicolás Ramírez afirmó que ya dejó atrás el desgarro sufrido ante Deportes La Serena a inicios de mayo, lesión que lo tuvo fuera de las canchas casi todo el mes y que llegó en el mejor momento futbolístico del defensa desde su arribo a la U”, explicaron.

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“Ramírez, en la antesala del partido ante Deportes Concepción, y al ser consultado por su estado y la evolución de su desgarro, señaló: “Estoy bien, 10 puntos ya”, calmando las aguas y dejando entrever su pronto regreso a las canchas”, profundizaron.

Con esto, restará ver qué ocurre durante la semana con Matías Zaldivia, teniendo en cuenta que ya tiene como bajas a Fabián Hormazábal y Agustín Arce por estar en la selección chilena.

Nicolás Ramírez ha sido titular con Gago desde que llegó a la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Mira el video con sus declaraciones:

¿Qué tiene que hacer la U para clasificar en la Copa de La Liga?

Universidad de Chile enfrentará el domingo 7 de junio a Audax Italiano en el Estadio Nacional, por la última fecha de la Copa de La Liga, para lo que está obligada a ganar para tener opciones de avanzar a las semifinales.

Para esto debe vencer a los itálicos, además esperar que Deportes La Serena (ya eliminado) baje a Unión La Calera, para mirar la diferencia de goles y poder avanzar a la ronda de los cuatro mejores del torneo.