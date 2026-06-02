El cuadro azul no ha tenido buen rendimiento en materia ofensiva, es por ello que mira al ex seleccionado chileno.

Uno de los mayores problemas que ha tenido Universidad de Chile en la temporada 2026 está en la delantera, puesto que a sus goleadores les está costando anotar.

Eduardo Vargas ha sido el de mejor rendimiento, sin embargo, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero no respondieron a las expectativas, de hecho, el uruguayo está lesionado y se espera que recién vuelva a jugar en septiembre.

Fernando Gago no tiene un goleador en plenitud, es por ello que adelantan que Azul Azul está mirando el mercado de fichajes y uno de los puestos que va a buscar es un 9.

ver también El ex director de Azul Azul que salió corriendo para evadir preguntas en U de Chile: “No quiero hablar”

Felipe Mora vuelve a sonar como opción en la U

Un eterno nombre que siempre aparece en el radar de Universidad de Chile es Felipe Mora, quien queda con el pase en su poder y el periodista de DSports Rodrigo López contó que ya ha hablado con directivos azules.

“Él que no va a renovar y siempre se ha vinculado con la U últimamente es Felipe Mora, quien comunicó en sus redes sociales que no va a seguir en Portland Timbers”, señaló el reportero.

Felipe Mora vuelve a sonar en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Ya ha habido conversaciones, incluso en el mercado anterior donde prefirieron a Octavio Rivero. No sé si sería la solución para la U”, agregó.

Felipe Mora siempre ha señalado que tiene ganas de volver a ponerse la camiseta de Universidad de Chile, y justo ahora en el CDA están necesitados de un goleador para el segundo semestre.

En síntesis

El uruguayo Octavio Rivero está lesionado y volverá a jugar recién en septiembre .

está lesionado y volverá a jugar recién en . El delantero Felipe Mora no renovará su contrato con el club Portland Timbers .

no renovará su contrato con el club . El periodista Rodrigo López confirmó conversaciones entre Felipe Mora y directivos de la U.

Publicidad

Publicidad

ver también El llamado de Johnny Herrera a Eduardo Vargas en U de Chile: “Tiene que tomar el rol de líder”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera