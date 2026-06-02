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Fichajes

Avisan que la U vuelve a la carga por Felipe Mora en el mercado de fichajes: “Hubo conversaciones”

El cuadro azul no ha tenido buen rendimiento en materia ofensiva, es por ello que mira al ex seleccionado chileno.

Por Carlos Silva Rojas

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La U busca delanteros en el mercado.
© PhotosportLa U busca delanteros en el mercado.

Uno de los mayores problemas que ha tenido Universidad de Chile en la temporada 2026 está en la delantera, puesto que a sus goleadores les está costando anotar.

Eduardo Vargas ha sido el de mejor rendimiento, sin embargo, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero no respondieron a las expectativas, de hecho, el uruguayo está lesionado y se espera que recién vuelva a jugar en septiembre.

Fernando Gago no tiene un goleador en plenitud, es por ello que adelantan que Azul Azul está mirando el mercado de fichajes y uno de los puestos que va a buscar es un 9.

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Felipe Mora vuelve a sonar como opción en la U

Un eterno nombre que siempre aparece en el radar de Universidad de Chile es Felipe Mora, quien queda con el pase en su poder y el periodista de DSports Rodrigo López contó que ya ha hablado con directivos azules.

Él que no va a renovar y siempre se ha vinculado con la U últimamente es Felipe Mora, quien comunicó en sus redes sociales que no va a seguir en Portland Timbers”, señaló el reportero.

Felipe Mora vuelve a sonar en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

Felipe Mora vuelve a sonar en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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“Ya ha habido conversaciones, incluso en el mercado anterior donde prefirieron a Octavio Rivero. No sé si sería la solución para la U”, agregó.

Felipe Mora siempre ha señalado que tiene ganas de volver a ponerse la camiseta de Universidad de Chile, y justo ahora en el CDA están necesitados de un goleador para el segundo semestre.

En síntesis

  • El uruguayo Octavio Rivero está lesionado y volverá a jugar recién en septiembre.
  • El delantero Felipe Mora no renovará su contrato con el club Portland Timbers.
  • El periodista Rodrigo López confirmó conversaciones entre Felipe Mora y directivos de la U.
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