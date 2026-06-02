El Huesi aterrizó en Chile y repasó varias cosas de su actualidad, como una linda amistad que tiene con un zurdo que dio la vuelta larga y hoy tiene un lugar en la selección chilena.

A pesar de que Esteban Pavez salió de Colo Colo en 2026, todavía está pendiente de la realidad del Cacique. “Están máquinas, bien por ellos”, le dijo el experimentado volante central a ADN Deportes para abordar la gran ventaja que tiene el equipo en la tabla de posiciones.

Le sacó 10 puntos al escolta, Universidad Católica, al cabo de 14 fechas disputadas. Una distancia enorme a favor del equipo adiestrado por Fernando Ortiz, que ya suma cinco victorias consecutivas. “Todavía hablo con mis compañeros, me dicen cuándo voy a venir, que me quieren ver”, agregó el Huesi.

El avezado volante central se consagró campeón del Torneo Apertura peruano con Alianza Lima y, una vez que volvió a Chile, le concedió una entrevista al citado medio. Allí habló de varias cosas, como que en el vecino país “volví a reencantarme y disfrutar el fútbol”.

Esteban Pavez no pierde de vista a Colo Colo y anunció visita al Monumental. (Andrés Piña/Photosport).

También abordó su lazo con uno de los capitanes que tiene el plantel del Cacique este año y lo feliz que le pone por el progreso de otro jugador surgido del semillero del club. “Colo Colo siempre tiene que priorizar la cantera, los mejores jugadores del fútbol chileno están ahí”, manifestó el otrora referente albo.

Así celebró Gabriel Maureira tras ganar el clásico ante la UC en el Claro Arena. (Andrés Pina/Photosport).

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“Me pone contento (Gabriel) Maureira, ha progresado de manera increíble. Y (Diego) Ulloa lo está haciendo espectacular”, aseguró Pavez sobre el promisorio golero de 19 años y sobre el lateral izquierdo que se consolidó en Colo Colo esta temporada después de varias aventuras lejos de Pedrero. Algo similar a lo vivido por el Huesi.

Después de luchar mucho, Diego Ulloa recibió una oportunidad en Colo Colo: llegó a ser capitán y se ganó una convocatoria a la Roja. (Marco Vázquez/Photosport).

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Pavez revela mucha cercanía con Diego Ulloa, bastión de Colo Colo en 2026

Seguramente, a Esteban Pavez le identifica mucho lo que vive Diego Ulloa con la camiseta de Colo Colo en esta temporada 2026. El carrilero izquierdo de 24 años tuvo varias pruebas fuera del Monumental para demostrar su valía: jugó en A.C. Barnechea a préstamo.

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También en Deportes La Serena. Y en Unión La Calera, donde más minutos sumó antes de volver a Pedrero. “Desde que llegó tuvimos una linda conexión y amistad. Fue muy parecido a lo que viví. Dar la vuelta larga a préstamo”, manifestó el Huesi Pavez.

Esteban Pavez en acción por San Marcos de Arica. (Foto retocada con Gemini).

Es acertado en eso: antes de consolidarse como volante central en Colo Colo, Pavez estuvo cedido en Unión Temuco, Rangers de Talca y San Marcos de Arica, donde fue con 21 años. “Ahora Ulloa está en la selección. Estoy muy contento por él, se lo merece”, sentenció el experimentado volante central, quien todavía saborea su título como figura de Alianza Lima.

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Diego Ulloa en acción por la Roja ante Cabo Verde. (Joshua Devenie /Photosport).

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Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs La Serena

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el líder de la Liga de Primera al cabo de 14 fechas y le saca 10 puntos de ventaja a su escolta, que es la Universidad Católica tras ese gran triunfo vs Huachipato en Talcahuano.

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