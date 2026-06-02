El Huesi está pletórico con su momento en el cuadro aliancista, que tiene una amistad histórica con el Cacique. "Era un poco terco seguir en Colo Colo", reconoció con hidalguía Pavez.

Luego de su salida de Colo Colo, Esteban Pavez rápidamente encontró un club grande para seguir su carrera en Perú y fichó en Alianza Lima, donde fue una expresa petición del DT argentino Pablo Guede para reforzar a uno de los cuadros más grandes del vecino país.

Esa aventura del Huesi terminó de la mejor manera: con un título más en la gloriosa vitrina aliancista. Además, pudo mostrar su categoría clasiquera con un tremendo golazo a Sporting Cristal para conseguir un empate postrero. “Estoy muy contento, todo se dio como lo pensé”, manifestó el excapitán de los albos en ADN Deportes.

“Desde que llegué a Alianza la idea era ser campeón. Se pudo lograr el primer objetivo. Muy contento. Me tiene feliz, creo que fue la mejor decisión que pude tomar haberme ido a Alianza. Me volví a reencantar con el fútbol, volví a disfrutar”, añadió Pavez.

Esteban Pavez se erigió en un bastión del mediocampo de Alianza Lima. (Getty Images).

Evidentemente, le dio mérito a Guede por su adaptación al balompié peruano. “He dicho muchas veces lo que pienso de Pablo. Me encontré con un gran grupo humano, muy humilde. Me hicieron sentir como en casa”, aseguró Pavez. Sabido es que Alianza Lima tiene una amistad histórica de varios años con el Cacique.

Por cierto, también abordó cómo se ganó a la hinchada del cuadro Íntimo. “Creo que se sorprendieron. Iba muy cuestionado, sali de acá de esa forma y la gente se queda con eso. Pero sé la calidad de jugador que soy, me sentí cómodo partido a partido. Conocí a mis compañeros, todo se dio muy bien”, repasó el experimentado volante central.

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“Pude hacer un gol, en el último partido di una gran asistencia. Estoy contento por mi rendimiento, feliz porque nunca bajé los brazos ni dejé de entrenar”, añadió Pavez, quien también jugó en Xolos de Tijuana de México y el Athlético Paranaense de Brasil.

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Esteban Pavez y su primer semestre en Alianza Lima: “Era terco seguir en Colo Colo”

Esteban Pavez admitió que su salida de Colo Colo no fue nada sencilla, pero que todo se acomodó en su estadía en Alianza Lima. “Este último tiempo fue la mejor decisión”, insistió el Huesi, quien también jugó en Rangers de Talca, San Marcos de Arica y Unión Temuco antes de consolidarse en los albos.

“Estaba siendo un poco terco si seguía en Colo Colo, no estaba disfrutando ir a entrenar algunos días y eso va contra mí. Fue una decisión dolorosa, con muchos sentimientos encontrados. Pero hoy estoy muy feliz”, sentenció el Huesi, siempre en ese diálogo con el periodista Cristián Alvarado.

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A los 36 años, Pavez recibió un segundo aire en su carrera futbolística y fue importante para otro título de un club grande. En 15 partidos por Alianza Lima, anotó un gol, regaló dos asistencias y se consagró como el eje del mediocampo del cuadro capitalino.

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