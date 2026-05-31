Tabla: la UC aprovecha el vuelo copero, gana y provoca que Colo Colo se aleje más en la cima

Los cruzados derrotaron en el estadio CAP a Huachipato y vuelven a meterse en competencia en la Liga de Primera.

Una semana redonda consiguió Universidad Católica. Primero logró una histórica victoria ante Boca Juniors en La Bombonera y ahora derrotó a Huachipato, para así volver a meterse de lleno en la pelea en la Liga de Primera.

Los cruzados demostraron que juegan mejor de visita que de local y fueron al estadio CAP para celebrar, donde se impusieron por 3-0 frente a los acereros y retornan a las victorias en el plano local.

El equipo de Daniel Garnero se hizo fuerte en Talcahuano, donde pudo celebrar gracias a las conquistas de Clemente Montes (está en racha tras su golazo ante Boca), Justo Giani y Diego Corral.

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La UC celebra y Colo Colo se aleja en la cima de la tabla en la Liga de Primera

La victoria de Universidad Católica ante Talcahuano trae consecuencias en la parte alta de la tabla de posiciones, donde el principal beneficiado fue el sólido líder Colo Colo.

Los albos arrancaron la fecha 14 con una ventaja de 8 puntos ante su más cercano perseguidor, que era Huachipato, y ahora esa brecha de alargó aún más, con la UC como nuevo escolta del elenco de Fernando Ortiz.

Universidad Católica derrotó a Huachipato por la Liga de Primera. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

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Católica quedó en la segunda plaza del acumulado, con 23 puntos, a largas 10 unidades de Colo Colo. Los de Jaime García, en tanto, se estancan y caen a la cuarta plaza con 22 positivos.

En la próxima fecha Universidad Católica vuelve al Claro Arena, donde se medirá con Universidad de Concepción. Huachipato, por su parte, tiene que trasladarse a Chillán para chocar con Ñublense.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

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