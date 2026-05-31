Pese a haber arribado este año al Claro Arena, su gran campaña goleadora hizo que despertara interés desde su país.

U Católica le grita al continente que estará en octavos de final de Copa Libertadores, tras vencer y eliminar a Boca Juniors en Argentina. Es ahí donde despertaron las miradas de sus hombres en ofensiva.

Si bien Fernando Zampedri siempre se llevó las miradas y Clemente Montes brilló en La Bombonera, quien dio que hablar ahora es el otro atacante. Se trata de Justo Giani, quien arribó este año al Claro Arena.

El puntero izquierdo de los cruzados ha rendido a gran nivel y se ha hecho de la camiseta de titular con Daniel Garnero. Eso hizo que desde el otro lado de la cordillera volvieran a poner sus ojos sobre él, tras arribar este año desde Aldosivi.

Justo Giani mueve las grúas en U Católica

Justo Giani es quien despertó interés del fútbol argentino, según avisan desde suelo trasandino. El hábil jugador de U Católica tiene contrato hasta fin de año con los cruzados, tras firmar a principio de año en la franja.

Giani y su gran año en la UC /Photosport

“Justo Giani, en la mira de dos equipos grandes de argentina. El extremo de 27 años ingresa en sus últimos seis meses de contrato con U Catolica”, reportó Germán García Grova, periodista de TyC Sports y Radio La Red.

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El puntero izquierdo de los cruzados lleva seis goles en la Liga de Primera y también se hizo presente en Copa Libertadores. Ahí es recordado su tanto en el triunfo 2-1 como visita ante Cruzeiro.

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Por ahora el hombre ex Aldosivi debe cumplir su contrato en San Carlos de Apoquindo, a menos que las potentes billeteras argentinas vengan por él. Ante Huachipato volvió a ser titular en el plano local, tras coronar una gran Copa Libertadores.