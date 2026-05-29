El técnico del Cacique tuvo tremendos elogios para los Cruzados luego de vencer y eliminar a Boca Juniors del torneo continental en La Bombonera. Remarcó que deja en alto al fútbol chileno.

Fernando Ortiz y Colo Colo no quedaron indiferentes a lo que pasó con Universidad Católica. Luego de vencerlos en el clásico, el Cacique siguió atentamente lo que pasó con los Cruzados ante Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026.

El cuadro dirigido por Daniel Garnero supo reponerse y venció por la cuenta mínima en La Bombonera, clasificando a octavos de final y eliminado a los Xeneizes del torneo. Un resultado histórico y que llevó al entrenador albo a aplaudir a su rival el fin de semana.

En la previa del duelo ante Deportes La Serena, el Tano conversó con los medios de comunicación y dedicó palabras a lo hecho por la UC ante el club que lo terminó de formar como futbolista. Tanto, que incluso valoró cómo esto impacta de manera directa en el fútbol chileno.

Fernando Ortiz y Colo Colo aplauden a la Católica tras hacer historia en Copa Libertadores

Fernando Ortiz se sacó el sombrero luego de lo hecho por Universidad Católica en Copa Libertadores. El técnico de Colo Colo felicitó a los Cruzados por haber eliminado a Boca Juniors y así meterse en los octavos de final del torneo con el primer triunfo oficial de un club chileno en La Bombonera.

Fernando Ortiz destacó el triunfo de Católica ante Boca Juniors en la Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Antes de subir al avión rumbo a La Serena, el entrenador albo conversó con los medios de comunicación y fue consultado por el triunfo de la UC, a lo que dioo una categórica respuesta: “Extraordinario“.

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En esa misma línea, Fernando Ortiz valoró que Universidad Católica haya cerrado una fase de grupos de ensueño. “Es un triunfo en una cancha muy difícil que ha dejado muy bien al fútbol chileno“.

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Sus dichos sorprenden luego de la pelea que hubo al final del clásico entre los planteles de Colo Colo y Universidad Católica, donde Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron expulsados pero con citación pendiente. “Se los dije cuando terminamos, estuve de su lado, con el mismo sentimiento en esas situaciones“.

Finalmente el estratega les pidió a ambos aprender la lección que les deja un episodio como ese. “He aprendido que hay que entender y que, cuando suceda lo mismo, tengan la precaución”.

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Fernando Ortiz y Colo Colo aplauden el triunfazo de Universidad Católica ante Boca Juniors. Los Cruzados dieron el gran golpe y derrotaron a los Xeneizes para decir presente en los octavos de final del torneo continental.

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En resumen, Colo Colo, Ortiz y U. Católica