Fernando Ortiz y Colo Colo no quedaron indiferentes a lo que pasó con Universidad Católica. Luego de vencerlos en el clásico, el Cacique siguió atentamente lo que pasó con los Cruzados ante Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026.
El cuadro dirigido por Daniel Garnero supo reponerse y venció por la cuenta mínima en La Bombonera, clasificando a octavos de final y eliminado a los Xeneizes del torneo. Un resultado histórico y que llevó al entrenador albo a aplaudir a su rival el fin de semana.
En la previa del duelo ante Deportes La Serena, el Tano conversó con los medios de comunicación y dedicó palabras a lo hecho por la UC ante el club que lo terminó de formar como futbolista. Tanto, que incluso valoró cómo esto impacta de manera directa en el fútbol chileno.
Fernando Ortiz y Colo Colo aplauden a la Católica tras hacer historia en Copa Libertadores
Fernando Ortiz se sacó el sombrero luego de lo hecho por Universidad Católica en Copa Libertadores. El técnico de Colo Colo felicitó a los Cruzados por haber eliminado a Boca Juniors y así meterse en los octavos de final del torneo con el primer triunfo oficial de un club chileno en La Bombonera.
Fernando Ortiz destacó el triunfo de Católica ante Boca Juniors en la Copa Libertadores. Foto: Photosport.
Antes de subir al avión rumbo a La Serena, el entrenador albo conversó con los medios de comunicación y fue consultado por el triunfo de la UC, a lo que dioo una categórica respuesta: “Extraordinario“.
En esa misma línea, Fernando Ortiz valoró que Universidad Católica haya cerrado una fase de grupos de ensueño. “Es un triunfo en una cancha muy difícil que ha dejado muy bien al fútbol chileno“.
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Sus dichos sorprenden luego de la pelea que hubo al final del clásico entre los planteles de Colo Colo y Universidad Católica, donde Joaquín Sosa y Javier Méndez fueron expulsados pero con citación pendiente. “Se los dije cuando terminamos, estuve de su lado, con el mismo sentimiento en esas situaciones“.
Finalmente el estratega les pidió a ambos aprender la lección que les deja un episodio como ese. “He aprendido que hay que entender y que, cuando suceda lo mismo, tengan la precaución”.
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Fernando Ortiz y Colo Colo aplauden el triunfazo de Universidad Católica ante Boca Juniors. Los Cruzados dieron el gran golpe y derrotaron a los Xeneizes para decir presente en los octavos de final del torneo continental.
Así están Colo Colo y U. Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026
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En resumen, Colo Colo, Ortiz y U. Católica
- Aplausos para la hazaña en La Bombonera: El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, dejó de lado la histórica rivalidad y calificó de “extraordinario” el triunfo por la cuenta mínima de Universidad Católica sobre Boca Juniors. El DT valoró enormemente la victoria “Cruzada” en Argentina, resultado que los clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 y eliminó a los “Xeneizes” de la competencia.
- Un tremendo impulso para el fútbol chileno: Más allá de los colores institucionales, el “Tano” dimensionó el impacto positivo que tiene la campaña continental del equipo dirigido por Daniel Garnero. Ortiz destacó que conseguir los tres puntos en un escenario tan complejo como La Bombonera es un hito que “ha dejado muy bien al fútbol chileno” a nivel internacional.
- Lección de madurez tras el polémico clásico: Las sinceras felicitaciones del estratega albo llaman la atención al producirse pocos días después de la tensa pelea entre ambos planteles en el Campeonato Nacional, altercado que terminó con las expulsiones de Joaquín Sosa y Javier Méndez. Sobre ese episodio, el DT reveló que empatizó con sus dirigidos, pero les pidió aprender la lección y tener precaución para manejar sus emociones en el futuro.