El extremo de los Cruzados sacó un furioso derechazo que sorprendió a los Xeneizes.

Universidad Católica le pega a Boca Juniors en su propia casa gracias a Clemente Montes. El atacante de los Cruzados marcó un verdadero golazo que los llena de esperanza en la Copa Libertadores.

Los dirigidos por Daniel Garnero tienen una dura misión en Buenos Aires, pero por ahora están logrando la clasificación. Lo ganan por la mínima gracias a una anotación extraordinaria de Montes, quien quiere poner a su equipo en los octavos de final.

Contra letal de la UC

Sabiendo que el empate le da la clasificación, Universidad Católica salió a hacer su negocio y jugar con la desesperación de Boca Juniors. Si bien los Xeneizes tenían más el balón, no eran capaces de crearle peligro al equipo chileno.

Cuando los hinchas argentinos comenzaban a impacientarse, una contra letal de los Cruzados los enmudeció. Salieron jugando de gran manera Cristián Cuevas, Fernando Zuqui y Eugenio Mena, quienes le llevaron el balón a Clemente Montes y este dibujó una obra de arte.

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Montes encaró en diagonal con pelota dominada. Cuando parecía que se quedaba sin opción de pase, sacó un gran remate desde fuera del área. El balón hizo una comba imposible para Leandro Brey, golpeando en el palo y entrando en la portería de Boca.

Mientras La Bombonera se calló, en la tercera bandeja los visitantes hinchas de Universidad Católica gritaron con el alma el tanto. La furia invadió a los seguidores xeneizes, quienes empezaron a cantar contra sus jugadores.

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Con este 1-0 parcial, Universidad Católica está avanzando como líder de su grupo. Boca Juniors está obligado a dar vuelta el resultado para poder meterse a octavos de final. Los Cruzados tienen la opción dar el golpe y dejar fuera al gigante argentino.