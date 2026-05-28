Los Cruzados enfrentan un ambiente muy hostil en La Bombonera por la Copa Libertadores.

Universidad Católica enfrenta a Boca Juniors por la Copa Libertadores. Los Cruzados tienen una dura misión en Buenos Aires y los hinchas argentinos no los recibieron de la mejor manera.

Los dirigidos por Daniel Garnero necesitan al menos un empate para poder avanzar a los octavos de final. Claro que del otro lado tendrán a los Xeneizes, quienes no tienen margen de error y buscarán como sea poder timbrar su pasaje a la siguiente ronda.

El cántico anti chileno de Boca Juniors

La Bombonera es uno de los estadios más imponentes del fútbol mundial. Boca Juniors es un club que históricamente se hace muy fuerte en este tipo de situaciones jugando ante sus hinchas y la gente realmente se hace sentir. No es mito que el recinto se mueve.

En la previa a que comience el partido entre Universidad Católica y los Xeneizes, la 12, hinchada del club argentino, comenzó a cantar una polémica canción, la cual es una verdadera declaración de odio hacia Chile y en este caso, los Cruzados. Olé subió el registro del momento.

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“Solo le pido a Dios, que se mueran todos los chilenos. Soy bostero y de Argentina, no se olvida la traición a las Malvinas”, dice el cántico de los Xeneizes, el cual hace alusión al conflicto bélico entre Argentina e Inglaterra, donde la dictadura de Augusto Pinochet apoyó a los europeos.

El uso de la canción de León Gieco es a lo menos curioso, ya que este artista argentino la compuso como un llamado de paz en medio de una fuerte tensión justamente entre Chile y Argentina en 1978, cuando estuvo a punto de haber una guerra entre ambos países vecinos.

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Por si fuera poco, en el plantel de Boca Juniors en la actualidad hay dos jugadores chilenos: Carlos Palacios y Williams Alarcón, por lo que la 12 entona una canción que atenta contra sus propios jugadores. Es de esperar que este mensaje de odio de los Xeneizes no pase más allá.