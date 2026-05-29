Cruzados y piratas conocerán a sus rivales en los octavos de final de la máxima competencia de la Conmebol.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 llegó a su término con el fútbol chileno gritando fuerte en el continente. Universidad Católica y Coquimbo Unido ganaron sus respectivos grupos, por lo que dirán presente en los octavos de final del certamen continental.

Mientras la UC superó en el Grupo D a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil, los Piratas sumaron más puntos que Tolima, Nacional y Universitario en el Grupo B.

Ahora ambos elencos conocerán mediante un sorteo a sus próximos rivales en esta Copa Libertadores. Estos saldrán de entre los equipos que terminaron segundos en la fase de grupos, lo que da un abanico bastante amplio de posibilidades.

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Los posibles rivales de Coquimbo Unido y Universidad Católica

Estudiantes de La Plata

Deportes Tolima

Cruzeiro

Fluminense

Platense

Mirassol

Rosario Central

Palmeiras

Así quedaron los bombos para el sorteo de los octavos de final la Copa Libertadores 2026.

Por suerte para Coquimbo y Católica, como terminaron punteros de sus respectivos grupos, definirán esta llave de octavos como locales, lo que en teoría da una pequeña ventaja deportiva en el cruce. Y ojo, que pueden repetirse equipos que ya hayan jugado en la fase de grupos.

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Los octavos de final de esta Copa Libertadores 2026 se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto. Mientras la ida está programada para la semana del 11, 12 y 13 de agosto, la vuelta se llevará a cabo entre el 18, 19 y 20 de agosto.

Además de este sorteo, se llevará a cabo el de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Ahí conoceremos el rival de O’Higgins en caso de que los rancagüinos dejen en el camino a Boca Juniors en la ronda de Playoffs del segundo certamen de la Conmebol.

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Así están los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana 2026.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

La ceremonia del sorteo de los octavos de final de la Libertadores 2026 está programado para hoy viernes 29 de mayo a las 11:00 (hora de Chile) en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

ver también “Educación y grandeza”: Hinchas de Coquimbo sacan aplausos por noble conducta en Uruguay

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo para conocer las llaves de los octavos de final se podrá ver en el servicio de Streaming de Disney+ Premium y en los canales oficiales de CONMEBOL en Youtube.

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