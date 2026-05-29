El elenco de Daniel Garnero superó por 1-0 a los xeneizes y en La Bombonera avanzó a octavos de final de Copa Libertadores.

Universidad Católica hizo historia en la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Daniel Garnero avanzó a octavos de final tras superar a Boca Juniors.

Con el golazo de Clemente Montes al ángulo, los cruzados lograron el triunfo por 1-0 y dejaron fuera del torneo al elenco xeneize. Lo que desató una crisis total en La Bombonera.

ver también Periodista de Boca se indigna por jugar Copa Sudamericana: “Denle el lugar a O’Higgins”

Pero el golazo de “Montessi” además provocó un particular canto en el reconocido estadio trasandino. Lo que se reflejó en la segunda parte del partido y que la hinchada de Católica transformó en viral.

Es que ante la falta de ideas dentro de la cancha, los hinchas xeneizes optaron por el silencio para mirar los últimos minutos del partido. Por lo que los cruzados se lanzaron con todo.

El canto que reveló la crisis de Boca Juniors

“Son una vergüenza, son locales y no alientan”, recalcaron sobre el poco apoyo de los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera. Lo que fue comentado en Picado TV donde no podían creer el momento.

“Mira cómo están los cruzados. Esta canción es otro momento histórico en La Bombonera”, recalcó el conductor Diego Díaz.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Lo que hasta notaron los jugadores cruzados y que fueron sorprendidos por la reacción de los hinchas locales. “Quiere decir que hicimos bien más cosas jaja. Es un cancha complicada. Sabíamos que teníamos que aprovechar ese momento”, agregó Justo Giani tras el pitazo final.

Así las cosas, este viernes 29 de mayo se realizará el sorteo de los octavos de final de Copa Libertadores y la confirmación de los playoffs de Copa Sudamericana. Por lo que la UC conocerá a su rival, mientras Boca Juniors se oficializará ante O’Higgins.

Publicidad

Publicidad

En resumen:

Daniel Garnero clasificó a Universidad Católica a octavos de final de la Copa Libertadores.

El gol de Clemente Montes dio el triunfo 1-0 a los cruzados en La Bombonera.

El futbolista Justo Giani valoró la victoria en una cancha complicada tras el pitazo final.