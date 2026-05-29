El periodista Rodolfo Cingolani hizo hace dos meses su predicción del grupo de Boca y dijo que Católica iba a quedar última. Pasó todo lo contrario.

Universidad Católica consiguió un Bombonerazo histórico, al ser el primer equipo chileno en ganar en la cancha de Boca Juniors, lo que le valió la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Los cruzados dejaron callados a los argentinos, que como muchas veces mostraron cero humildad al conocer el grupo de los Xeneizes señalando que se iban a comer una papita.

La absurda frase de Cingolani contra Católica que envejeció mal

Fue el caso del periodista Rodolfo Cingolani, que en TyC Sports, el 19 de marzo, manifestó que el grupo de Boca era “un canapé“, como si Boca fuera una escuadra de otra galaxia.

“No tengo duda de lo que digo. Es más difícil Instituto en la Bombonera que Cruzeiro”, manifestó luego del sorteo que se realizó en Conmebol.

Católica clasificó en la Bombonera

No solo eso. Ninguneó a la Católica de manera horrible. “Los chilenos, con todo respeto, no existen“, tuvo el atrevimiento de señalar el Gringo, mostrando una soberbia gigantesca.

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De hecho aseguraba que la UC iba a salir última de la zona. “Barcelona va a salir segundo. Afuera Cruzeiro y Católica. Cruzeiro saldrá tercero”, manifestó.

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Como se dio todo lo contrario, lo que evidenciaba que era un papanatas, en Universidad Católica se lo recordaron a través de sus redes sociales, subiendo ese video que es una joya por el ridículo mundial que hizo Cingolani.

“Gracias Gringo, para la otra”, fue lo que manifestó el equipo chileno, que incluso fue suave con el comunicador trasandino porque pudo haber trapeado el piso con su absurdo pronóstico.

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