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Copa Libertadores

En vez de pedirle perdón a U. Católica el Gringo Cingolani se agranda: “Hace 5 años no erraba”

El periodista argentino Rodolfo Cingolani trató horrible a Católica y en vez de felicitar a los chilenos por ganarle a Boca... ¡volvió a agrandarse!

Por Felipe Escobillana

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Cingolani hizo el loco y le echó la culpa a los jugadores de Boca
© PhotosportCingolani hizo el loco y le echó la culpa a los jugadores de Boca

Errar es humano, eso siempre es sabido. Lo importante es ofrecer disculpas cuando uno le pifia. Algo que el periodista argentino Rodolfo Cingolani no quiso hacer con Universidad Católica.

Luego de que se viralizara un video en el que señalaba que la Universidad Católica “no existía”, por lo que Boca Juniors iba a ganar fácilmente su zona comiéndose un “canapé”, reaccionó en redes sociales.

Muchos hubiesen imaginado que iba a felicitar a la UC por su triunfo, que iba a reconocer que habló de más y que son cosas que del folclor del fútbol. Pero mostrando mucha arrogancia siguió agrandándose.

“Hace unos días festejé que se habían cumplido 5 años que no erraba un pronóstico. Se terminó el invicto”. comentó en su red social X.

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“Podía fallar”, agregó como si antes hubiese tenido súper poderes y fuera una eminencia en el periodismo deportivo trasandino.

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Además cargó contra el plantel de Boca Juniors, minimizando el logro realizado por los cruzados. “Los jugadores de Boca lo hicieron posible. Merecen perpetua”, señaló Cingolani pidiendo cárcel tras la eliminación.

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De todas formas los usuarios le recordaron que no es tan bueno en sus pronósticos como él se quiere mostrar. Por ejemplo, en abril de este año aplaudió que el DT Claudio Úbeda siguiera en su cargo.

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“Gran acierto de Riquelme dejar a Úbeda. Buen ojo. No se dejó llevar por la crítica. Quienes cuestionaban al DT deberán revisar sus conocimientos”, indicaba cuando había ganado un par de partidos.T

“Tenía el respaldo de Paredes y referentes. Se viste con ropa de Boca, perfil bajo, no vende humo, gran profesional”, indicó sobre el técnico que saldrá de Boca en los próximos días.

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