Los Cruzados dejaron fuera a los Xeneizes de la Copa Libertadores, algo que no estaba en los planes de los argentinos.

Así como Universidad Católica vivió una noche gloriosa en La Bombonera, Boca Juniors ahora sufre la otra cara de la moneda. Un histórico como Cristian Traverso no se calló nada.

Contra todos los pronósticos, los dirigidos por Daniel Garnero se pararon con mucha personalidad en La Boca y derrotaron por 1-0 a los Xeneizes. De esta manera, los Cruzados avanzaron a octavos de final, mientras el equipo argentino queda fuera en fase de grupos.

La crisis de Boca

Para un club de la envergadura de Boca Juniors, quedar eliminado en esta instancia es un verdadero fracaso. De hecho, no lo vivían desde 1994. Los principales dardos apuntan contra la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

Cristian Traverso es un histórico de los Xeneizes. Estuvo en la época gloriosa de Carlos Bianchi, ganando dos Copa Libertadores, una Intercontinental y una Sudamericana, entre otros títulos. Además, es recordado en Chile por su paso por la U, donde ganó el campeonato nacional de 1995. Luego de la derrota de los dirigidos por Claudio Úbeda, se descargó en redes sociales.

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“No hay análisis del partido… no hay música en el posteo, porque el equipo nos dejó tirados. El equipo pedía paciencia cuando había que ganar… Boca es vértigo, es llevarse puesto al rival… pero no paciencia, busquemos con paciencia. Estamos afuera… ahora a guardarse, nada de pedir disculpas… nada de redes sociales con mensajes que no me sirven“, comenzó escribiendo el Tigre Traverso.

“Lo único que me servía era pasar de ronda y como sea… claro, para eso había que atacar, pero sin paciencia. Nos quedamos afuera, papelón de Boca“, cerró Cristian Traverso. La crisis es total en Boca Juniors e incluso cuando terminó el partido con Universidad Católica, los hinchas cantaron “que se vayan todos”.

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La historia de Boca y Chile no termina con la UC, ya que los Xeneizes clasificaron a los playoffs de la Copa Sudamericana y ahí tendrán que medirse a O’Higgins de Rancagua. El Capo de Provincia ha tenido un buen año internacional e intentará darle otro golpe al club de Juan Román Riquelme.