Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Portugal: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso FIFA previo al Mundial

Chile se medirá ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, que asoma como candidato en el Mundial 2026.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
La Roja se prepara para el próximo amistoso con Portugal, en la previa del Mundial 2026.
© Photosport.La Roja se prepara para el próximo amistoso con Portugal, en la previa del Mundial 2026.

La Selección Chilena regresa a la cancha y tendrá un desafío de alto nivel, un nuevo amistoso FIFA, en la previa al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Portugal, uno de los equipos que aparece entre los candidatos para conquistar la Copa del Mundo.

Pese a que Chile no logró clasificar a la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirse ante una potencia europea que tiene a Cristiano Ronaldo como su principal figura. Después de ese duelo, el equipo chileno también enfrentará a República Democrática del Congo, otra selección que dirá presente en la cita planetaria.

¿Cuándo es el amistoso Chile vs. Portugal?

La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile, en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

El partido de La Roja se podrá ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de la las pantallas y plataformas de CHV, transmisión confirmada por el momento.

Felipe Loyola y Chile provocan a Portugal: “Nada más lindo que arruinarles la fiesta”

ver también

Felipe Loyola y Chile provocan a Portugal: “Nada más lindo que arruinarles la fiesta”

Nómina de Chile para enfrentar a Portugal

  • Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Guillier, Brayan Cortés.
  • Defensas: Felipe Faundéz, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Ignacio Saavedra, Iván Román, Guillermo Maripán, Igor Lichnovsky, Gabriel Suazo, Diego Ulloa.
  • Volantes: Rodrigo Echeverría, Víctor Méndez, Vicente Pizarro, Felipe Loyola, Matías Sepúlveda, Lautaro Millán, Agustín Arce, Nils Reichmuth.
  • Delanteros: Maximiliano Gutiérrez, Darío Osorio, Gonzalo Tapia, Iván Morales, Lucas Cepeda, Clemente Montes.
Lee también
Cristiano pone su foco en jugar con 45 años el Mundial del 2030
Mundial 2026

Cristiano pone su foco en jugar con 45 años el Mundial del 2030

Chile amenaza a Cristiano y Portugal: del "es un honor" a un claro aviso
Selección Chilena

Chile amenaza a Cristiano y Portugal: del "es un honor" a un claro aviso

¡Cristiano campeón! Doblete y lágrimas tras su primera liga en Al Nassr
Internacional

¡Cristiano campeón! Doblete y lágrimas tras su primera liga en Al Nassr

Chilenos van por Portugal y esperan la caída de Argentina en el Mundial
Mundial 2026

Chilenos van por Portugal y esperan la caída de Argentina en el Mundial

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo