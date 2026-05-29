Chile se medirá ante el Portugal de Cristiano Ronaldo, que asoma como candidato en el Mundial 2026.

La Selección Chilena regresa a la cancha y tendrá un desafío de alto nivel, un nuevo amistoso FIFA, en la previa al Mundial 2026, La Roja enfrentará a Portugal, uno de los equipos que aparece entre los candidatos para conquistar la Copa del Mundo.

Pese a que Chile no logró clasificar a la Copa del Mundo, tendrá la oportunidad de medirse ante una potencia europea que tiene a Cristiano Ronaldo como su principal figura. Después de ese duelo, el equipo chileno también enfrentará a República Democrática del Congo, otra selección que dirá presente en la cita planetaria.

¿Cuándo es el amistoso Chile vs. Portugal?

La Selección Chilena se enfrenta a Portugal el próximo sábado 6 de junio, desde las 13:45 hrs de Chile , en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

El partido de La Roja se podrá ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de la las pantallas y plataformas de CHV, transmisión confirmada por el momento.

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Nómina de Chile para enfrentar a Portugal